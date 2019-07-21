Край, где рождается солнечный камень

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С 20 по 23 июня в курортном городе Светлогорске, что на берегу Балтийского моря, проходил IV Международный экономический форум янтарной отрасли. «AmberForum – 2019» стал самым показательным за всю историю его проведения – собралось большое количество участников, а в рамках работы форума был подписан целый ряд соглашений.

В течение четырех дней свою янтарную продукцию экспонировали 50 компаний-производителей. Мероприятие собрало представителей отрасли из России, Польши, Литвы, Китая, а главной темой форума стала цифровизация в янтарной промышленности.

Традиции неизменны

Каждый раз гостей и участников янтарного форума ждут какие-то новинки, но есть традиции, которые остаются неизменными. Конечно, традиционным является не только проведение самого форума, но и его организатор – Калининградский янтарный комбинат. Ежегодно площадкой форума становится многофункциональный культурный центр «Янтарь-холл», который превращается в огромную территорию по обмену опытом и поиску новых возможностей, где еще можно было бы применить янтарь помимо ювелирной промышленности.

По традиции гостей форума приглашает большая выставка-продажа янтарных изделий российских и зарубежных производителей, развернутая в фойе. Солнечный камень в золотом и серебряном обрамлениях, разных цветов и оттенков – от редкого и потому дорогого белого до черного, красного, зеленого и привычного желтого. Здесь можно увидеть ювелирные украшения, портреты, иконы, статуэтки, шахматные доски, сделанные из янтаря талантливыми мастерами.

Неизменным остается и аукцион по продаже янтарных самородков весом более 1 кг каждый. В этом году на торги были выставлены 20 камней, добытых янтарным комбинатом, на общую сумму около 10 млн рублей. Как пояснили организаторы, впервые за все время проведения янтарных аукционов цена за лот поднялась втрое. Особенностью нынешнего, четвертого, аукциона стало то, что было продано 14 самородков (в предыдущие годы цифра была гораздо меньше), 4 из которых купили калининградские предприниматели. Правда, 10 – уехали в Китай, в том числе и самый крупный, со стартовой ценой 792,6 тыс. рублей. Он был куплен за 1 млн 750 тысяч рублей. Непроданные лоты выставят на торги в следующем году.

Традиционно за время работы форума гостей ждала богатая культурная программа. Это и выступления творческих коллективов, театрализованные представления, модные показы, арт-инсталляции, цифровые граффити и многое другое.

Цифровизация янтарной отрасли

В этом году основным мотивом всех деловых сессий, круглых столов и дискуссионных площадок стала популярная сегодня идея цифровизации, которой буквально охвачен весь мир. Действительно, в современной жизни грань между реальным и виртуальным миром становится все условнее. Цифровизация – это, скорее, приспособление к современной действительности, к возможности быть конкурентоспособным в своей отрасли. На форуме говорили о начале цифровизации янтарной отрасли. Умный карьер, цифровой рудник – внедрение этих современных технологий на предприятии помогут уменьшить расходы, снизить во много раз себестоимость и повысить рентабельность производства.

Однако в первую очередь цифровизация позволит бороться с подделками в янтарной отрасли. Не секрет, что в настоящее время доля поддельного янтаря на рынке весьма высока. Подчас при подделке недобросовестные производители используют даже не прессованный янтарь (хотя его считать подделкой можно чисто условно), а эпоксидные смолы, по виду похожие на янтарь, которые обрабатывают дезодорантами с запахом хвойных экстрактов. Отличить искусственные самоцветы от настоящего янтаря бывает очень сложно. К сожалению, многие покупатели только потом обнаруживают, что они приобрели подделку, причем за немалую сумму.

По словам генерального директора АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаила Зацепина, одна из главных проблем – защита потребителя от контрафактной продукции. «Сейчас комбинат ставит перед собой задачу, что янтарь крупных фракций должен быть маркирован, чтобы его можно было отслеживать не только внутри предприятия, но и за его пределами, чтобы покупатель понимал, что это изделие сделано из балтийского янтаря, добытого Калининградским янтарным комбинатом», — сказал он.

Потому цифровая маркировка янтаря от карьера до потребителя – это первый шаг на пути к достижению данной цели, когда у покупателя появится возможность проверить подлинность изделия с помощью обычного мобильного телефона.

К слову, в Калининградском регионе уже внедряется система по отслеживанию товаров с помощью радиочастотной маркировки. С одной стороны, это создаст возможность сократить конкуренцию со стороны недобросовестных участников рынка, а с другой – система цифровой маркировки поможет покупателю проверить легальность товара с помощью бесплатного мобильного приложения. Уже с 2017 года в ювелирной отрасли России начался новый этап – активная цифровизация сферы оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Культура янтаря

Форум собрал ведущих российских и иностранных специалистов в области обработки, дизайна и продвижения украшений из янтаря. Основными темами для дискуссий стали динамика развития янтарного рынка, но и конечно, конкурентоспособность янтарной продукции. Не секрет, что спрос на янтарь за последний год значительно упал. Об этом говорили и в кулуарах форума, когда за большим ростом цены всегда следует ее падение.

«Спрос на янтарь упал на 30-40 проц., – рассказал президент Литовской янтарной ассоциации Amber Trip Cluster Гедрюс Гунторис. – Китай буквально насытил янтарный рынок, поэтому мы должны сейчас вернуться туда, где мы были, и начинать все сначала, открывать старые рынки – в Западной Европе, Америке. Я не вижу в этом большой проблемы. Просто сам процесс займет чуть больше времени – год-полтора, и все вернется. Это нормальное состояние, через которое проходит вся индустрия: сначала бум, потом падение, а затем нормализация».

На вопрос, нужно ли просвещать население в сфере янтаря, Гедрюс сказал: «Конечно, эдукация необходима. Когда-то в мире был популярен только коньячный цвет янтаря, китайцы признают только матовый, арабы – только белый. Но глобализация не стоит на месте, янтарь насчитывает 200 оттенков, и об этом надо знать. Янтарь должен сам себя показывать, тогда ювелир понимает, какое изделие из него можно сделать. Ведь в украшения из янтаря ювелир просто так не кладет камень, а смотрит, что он ему говорит. В этом отличие янтаря от других материалов».

– Здесь, на форуме, приходится слышать, что основная проблема, с которой сегодня сталкивается российский рынок янтаря, – трудности с его обработкой, поскольку основные его центры находятся в Литве, Польше и Китае. Что вы думаете на этот счет?

– Россияне умеют изготавливать, – говорит Г. Гунторис, – но кто может освоить 500 тонн (столько янтаря ежегодно добывает Калининградский янтарный комбинат. – Прим. «ЛК».). Ни одна страна такое не потянет. Сейчас Россия обрабатывает около 25-30 проц. янтаря, и если она осилит обработку 70 проц., то могу с уверенностью сказать, что это будет 70 проц. испорченного янтаря. Потому что, во-первых, такой объем трудно осилить, а во-вторых, каждый мастер привносит в янтарь что-то свое. У меня был свой горький опыт, когда я привозил в Америку много янтарных изделий, а потом узнавал, что американские дизайнеры рвали мои нитки с янтарем и создавали свой дизайн.

Что касается конкуренции, то здоровая конкуренция очень полезна. Сегодня на литовском рынке янтаря основным поставщиком камня остается Россия – 95 проц. У нас с янтарным комбинатом всегда были дружеские, партнерские отношения. Когда Михаил Зацепин пришел к руководству комбината, мне было очень приятно, что он услышал Литву, услышал наш Amber Trip Cluster, очень часто бывает на наших выставках.

Хоть Литва и не добывает янтарь, но наша сила в том, что наш кластер смог в таких сложных условиях конкуренции, когда помимо России даже Польша начала добывать янтарь, идти вперед и говорить, что «Amber made in Lithuania». Перед любым туристом, который приезжает в Литву, мы честны, говоря, что это не литовский янтарь, но он обработан в нашей культуре.

– С позиции 16-летнего опыта проведения выставок Amber Trip как находите российский AmberForum?

– Шикарно. Хотел бы иметь такой бюджет (Смеется).

Послесловие

Четыре дня работы «AmberForum – 2019» стали настоящим праздником. Впервые в рамках его работы состоялся чемпионат «Молодые профессионалы Worldskills Russia» в сфере обработки янтаря. Гости форума увидели, как янтарный самородок превращается в произведение искусства.

Впервые на форуме была представлена новая свадебная аттракция – обмен янтарными сердцами, исполненный молодоженами. Идея проведения акции «Соединяя сердца» принадлежит янтарному комбинату, а янтарные амулеты в форме сердца были представлены на стенде комбината.

Всего в этом году форум посетили более 5000 человек, а объем реализованной продукции на некоторых стендах выставки-продажи ювелирных изделий увеличился более чем в разы по сравнению с прошлым годом.

«Когда мы впервые проводили форум четыре года назад, то поставили основную задачу, чтобы мировой центр янтаря переместился туда, где он и находится, и этим путем мы неуклонно идем», – сказал директор комбината М. Зацепин.

Поездка журналиста на форум была организована АО «Калининградский янтарный комбинат». «ЛК» выражает благодарность пресс-службе и лично директору комбината Михаилу Ивановичу Зацепину за возможность участия в мероприятии янтарной отрасли.

Надежда ГРИХАЧЕВА, Вильнюс-Калининград-Светлогорск