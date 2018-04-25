Красный Крест договорился сотрудничать с правительством Литвы в случае кризисов

Литовский Красный Крест в понедельник подписал соглашение с представителями правительства страны о сотрудничестве во время экстремальных ситуаций, ядерных инцидентов и кризисов.

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Это первый такой документ, в котором договорено о сферах сотрудничества.

«Этот меморандум свидетельствует о нашем обязательстве продолжать работу, однако это политическое соглашение. Теперь нам предстоит в техническом смысле идентифицировать, каковы точно сферы, в которые нам нужно инвестировать», – сказал журналистам в правительстве президент Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене сказала, что ценит помощь Красного Креста проживающим в Литве беженцам: «Мы бы усмотрели здесь повышение их роли, так как неправительственные организации предоставляют эту услугу совершенно иначе в плане качества».

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что на встрече представителей правительства с представителями Красного Креста обсудил строительство в белорусском Островце атомной станции и подготовку Литвы к вероятным инцидентам.

Штаб-квартира Международного комитета Красного Креста в Женеве/ Общественное достояние, Ссылка

Литовское общество Красного Креста создано в 1919 году. Оно также принадлежит Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, штаб-квартира которой находится в Женеве.