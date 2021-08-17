Красный Крест не намерен сокращать свое присутствие в Афганистане

Международный комитет Красного Креста (МККК) не планирует сокращать свое присутствие в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации МККК в этой стране Элоя Филлиона.

Элой Филлион подчеркнул: «Мы работали в этой стране на протяжении 30 лет, и сейчас это не остановится».

По данным главы делегации МККК, сейчас в Кабуле нет боев. «Если бы был конфликт в Кабуле, то страдания гражданских лиц были бы огромными», — отметил он. Также Элой Филлион обратил внимание на «гигантские гуманитарные потребности, ставшие следствием продолжавшихся на протяжении недель боев в городах, таких как Кандагар, Герат и Лашкаргах». По его словам, «тысячи людей получили ранения, а дома, больницы и инфраструктура были повреждены или разрушены». Он заверил, что Красный Крест продолжит помогать нуждающимся.