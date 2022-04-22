Кредиты могут подорожать

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После того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентную ставку без изменений, глава Банка Литвы (БЛ, Центробанк) не исключает, что ЕЦБ в этом году после 11-летнего перерыва может начать ее повышать. Однако глава Банка Литвы Гядиминас Шимкус подчеркивает, что это будет зависеть и от инфляции, и от влияния войны в Украине на европейскую экономику.

«Война — это инфляционный процесс: во время войн цены только растут, а экономика падает», — сказал председатель правления БЛ журналистам. По его словам, решение ЕЦБ станет известно после того, как в третьем квартале этого года он должен закончить проводившуюся несколько лет программу стимулирования.

Как сказал Г.Шимкус, если базовая процентная ставка будет повышаться, расходы взявших кредиты жителей возрастут. «Повышение базовой ставки будет воздействовать на Euribor, это означает, что расходы взявших кредиты под переменные годовые будут увеличиваться», — сказал глава БЛ.

По его словам, рост процентной ставки сделает заимствования более дорогими и для правительства.

Последний раз ЕЦБ повышал базовую процентную ставку в 2011 году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ