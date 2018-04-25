Кредиты во время карантина- проблема для населения

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Карантин, длящийся более двух месяцев, скорректировал список наиболее проблемных финансовых нужд населения страны. Исследование показывает, что в апреле этого года на первое место вышла оплата ипотечных кредитов.

Еще в декабре прошлого года она была на третьем месте. Эта проблема вызвала немного больше трудностей, чем возможность отложить сбережения на будущее или совершать крупные покупки.

Такие результаты показали опросы, проведенные в апреле этого года и декабре прошлого года Spinter Research от имени INVL Asset Management, одной из ведущих компаний по управлению активами в Литве. В исследовании приняли участие более тысячи респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

«Карантин скорректировал потенциальный доход некоторых людей, а неуверенность в будущем привела к изменению их потребностей. В результате этой весной у жителей страны было больше всего проблем с долгосрочными и зачастую наиболее дорогостоящими обязательствами, такими как погашение ипотеки. Оплата лизинга автомобилей и других кредитов также поднялась на более высокие позиции с точки зрения сложности. Очевидно, что, если доходы или сбережения на черный день недостаточны, возврат кредитов в трудные времена осложняется», — сказала доктор Даля Колматцуй, начальник Управления пенсионных фондов и продаж, INVL Asset Management.

Изменилась актуальность потребностей

По ее словам, хотя в этот период карантина были пересмотрены некоторые потребности, все-таки во время экономического подъема наблюдалась тенденция к тому, что наибольшую проблему для населения страны вызывали потребность в крупных суммах и расходы, требующие регулярных накоплений. Наименее проблематичным в апреле стала возможность покупать продукты питания, предметы домашнего обихода, оплачивать коммунальные услуги и детские занятия в удаленных группах.

Опросы, проведенные до и во время карантина, также показали, что значимость некоторых потребностей значительно изменилась в апреле этого года по сравнению с декабрем прошлого года. Во время карантина произошло значительное увеличение доли респондентов, которые сказали, что утратили свою актуальность расходов на развлечения (на удаленные мероприятия, таких как кино) с 17% до 55%, а также возможность совершать более крупные покупки с 10% до 29%, оплату турпутевок — от 20 до 53 %, приобретения одежды — от 8 до 15 %.

Между тем актуальность ежедневных услуг возросла: снизилась с 10 до 5 % доля тех, кто уверял что им не актуальна возможность доступа к лекарствам или медицинским услугам, а возможность оплачивать коммунальные услуги уменьшилась с 9 до 4 %.

Долгосрочный план — на периоды как кризиса, так и подъема

По словам Д. Колмацуй, несмотря на то что в трудные времена часть потребностей населения страны утратила актуальность и сокращались ежедневные расходы, потребности, требующие крупных расходов важны во все времена. Вот почему, прежде чем брать на себя финансовые обязательства, вы должны оценить свою способность платить взносы в течение всего кредитного периода, даже в тяжелые времена. Кроме того, каждая семья должна позаботиться о «финансовой подушке», равной доходам от 3 до 6 месяцев», — посоветовал эксперт.

Размышляя о том, как в трудное время справляться с проблемами по финансовым обязательствам, она также посоветовала вернуться к финансовому планированию. «С одной стороны, мы должны искать возможности изменить план погашения или искать альтернативные источники дохода. С другой стороны, необходимо знать вашу реальную способность погасить соответствующие суммы денег, чтобы возобновленные обязательства также соответствовали средствам. Это потребует оценки реальных доходов и расходов в течение длительного, всего кредитного периода», — сказал эксперт.

Финансы планирует каждый четвертый

По ее словам, хотя население страны постепенно привыкает к планированию собственных финансов или финансов своей семьи, данные опроса, проведенного в феврале этого года, по-прежнему показывают, что только каждый четвертый респондент сформировал собственный или семейный финансовый план. Большинство жителей сосредоточены на относительно коротком периоде времени: у 50 % респондентов на срок- до двух лет, 31% — до 5 лет, 8% — 10 лет и только 4% — более 10 лет, и этот показатель с 12% снизился за год.

«Кризисы приходят и уходят, а долгосрочный финансовый план, рекомендуется составить на срок более 10 лет, что поможет чувствовать себя безопаснее даже в трудных ситуациях. Конечно, во времена кризиса план может нуждаться в пересмотре, но как только доходы вернутся к стабильности, стоит не забывать о таких важных задачах, как экономия денег, сохранение части дохода для крупных покупок и накопление средств для выхода на пенсию», — сказал Д. Колмацуй.