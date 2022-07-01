Крейвис: накопительные батареи помогут в случае внезапного отключения от БРЭЛЛ

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Благодаря оборудованию к концу этого года четырех 200-мегаваттных накопительных аккумуляторов общей стоимостью 109 млн. евро Литва сможет обеспечить себя электроэнергией если до 2025 года страна будет отключена от кольца БРЭЛЛ, а энергосистема страны станет полностью независимой, считает министр энергетики Дайнюс Крейвис.

«Аккумуляторы обеспечат электричество в наших домах всякий раз, когда мы отключаемся от БРЭЛЛ — это самое важное. До тех пор, пока аккумуляторы не установлены, если что-то случится с нашей системой, мы получаем моментальную мощность из России. После установки аккумуляторов мы будем полностью независимой системой», — сказал Крейвис журналистам на Вильнюсской трансформаторной подстанции в Траку-Воке.