Крейвис: накопительные батареи помогут в случае внезапного отключения от БРЭЛЛ

Благодаря оборудованию к концу этого года четырех 200-мегаваттных накопительных аккумуляторов общей стоимостью 109 млн. евро Литва сможет обеспечить себя электроэнергией если до 2025 года страна будет отключена от кольца БРЭЛЛ, а энергосистема страны станет полностью независимой, считает министр энергетики Дайнюс Крейвис.
«Аккумуляторы обеспечат электричество в наших домах всякий раз, когда мы отключаемся от БРЭЛЛ — это самое важное. До тех пор, пока аккумуляторы не установлены, если что-то случится с нашей системой, мы получаем моментальную мощность из России. После установки аккумуляторов мы будем полностью независимой системой», — сказал Крейвис журналистам на Вильнюсской трансформаторной подстанции в Траку-Воке.
«Это огромный шаг как к нашей энергетической безопасности, так и к синхронизации (с континентальной Европой — BNS)», — добавил министр.
По его словам, накопление электроэнергии также поможет развитию возобновляемой энергетики в Литве.
«Последний шаг, который останется, — это обеспечение производства электроэнергии. В 2030 году мы будем производить сто процентов электроэнергии в Литве, и аккумуляторы станут одной из основ, которая позволит интегрировать такое большое количество возобновляемой энергии», — сказал Крейвис.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено