Крейвис: РФ не может внезапно отключить Литву от БРЭЛЛ

Министр не уточнил, какие проблемы есть у России в энергосистеме.

«Россия (в том числе Калининградская область — BNS) не до конца организована, чтобы иметь возможность полностью отключить нас от БРЭЛЛ. Сегодня мы в гораздо лучшем положении», — сказал Крейвис.

Министр еще раз заверил, что Литва готова к отключению от так называемого кольца БРЭЛЛ — операторы систем передачи в Литве, Латвии и Эстонии подготовили планы того, как должна работать система электроснабжения в таком случае.

Крейвис ранее говорил, что для того, чтобы страны Балтии к 2025 году синхронизировали свои электросети с континентальной Европой и отключились от кольца БРЭЛЛ, одной из самых важных задач в этом году является проверка работы системы в изолированном режиме в сентябре и установка 200-мегаваттных аккумуляторов к концу этого года.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

В конце июня испытание работы калининградской системы в изолированном режиме было отменено — тогда Москва пригрозила, что в ответ на ограничения со стороны Литвы транзита некоторых товаров в Калининград может отключить Литву от БРЭЛЛ.

Страны Балтии намерены к концу 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ, однако Литва призывает ускорить этот процесс.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено