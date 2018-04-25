Krekenavos agrofirma сможет экспортировать говядину в Китай

Литовское мясоперерабатывающее предприятие Krekenavos agrofirma, принадлежащее семье основателя Партии труда Виктора Успасских, сможет экспортировать мясную продукцию в Китай. Это первое литовское предприятие, получившее разрешение на экспорт говядины в Поднебесную.
Литовская продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что на этой неделе был получен вывод экспертов о том, что Krekenavos agrofirma соответствует требованиям импорта в Китай, и внесена в список компаний, которые могут экспортировать замороженную говядину.
Разрешение получено после аудита китайских экспертов, состоявшегося в Литве в июне. В ходе аудита эксперты посетили три предприятия, претендующие на экспорт замороженной говядины в Китай. Китайские эксперты указали Biovela-Utenos mesa и Agaras разделить линии разделки свиней и крупного рогатого скота, и после этого повторно обратиться за разрешением на экспорт говядины.
По данным литовской службы, в этом году из Литвы в Китай было экспортировано 335 тонн молочных консервов, почти 134 тонн сыров, 717 тонн пищевого порошкового молока, 200 тонн молочной сыворотки, 62 тонны кулинарных изделий, 15 тонн мороженного.BNS
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