Krekenavos agrofirma выслала первую продукцию в Японию

После того, как в феврале этого года Япония разрешила ввоз в страну говядины и продуктов из нее, изготовленных из крупного рогатого скота старшего возраста, первая литовская продукция уже поступила в Японию, сообщило Министерство сельского хозяйства.
Пробная партия продукции из говядины была отправлена в Японию компанией Krekenavos agrofirma, подтвердил BNS руководитель предприятия Линас Грикшас.
«Пробная партия отправлена, посмотрим, как пойдет», — сказал Грикшас.
По его словам, это предприятие было единственным литовским переработчиком мяса, который экспортировал в Китай, но этот рынок в прошлом году закрылся: «Мы вернули назад пять партий, так что я думаю, что рынок там закрылся надолго».
Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас говорит, что более широкое открытие японского рынка очень важно для литовских компаний, которые потеряли возможность экспорта в Китай.
По словам атташе Литвы по сельскому хозяйству в Японии Кристины Минейкене, японцы также заинтересованы в меде, молоке и продуктах из конопли, а японские компании интересуются возможностями инвестировать в производство и продажу продуктов из конопли в Литве.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено