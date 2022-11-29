Кремль исключил возможность переговоров с Украиной

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал высказывание президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что переговоры о мире в украинском конфликте сейчас вести нельзя.

Он добавил, что для мирных переговоров необходима «политическая воля и готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».

Напомним, Кремль отказался от посредничества Ватикана в переговорах с Украиной.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины».