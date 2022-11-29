Кремль исключил возможность переговоров с Украиной

Переговоры между РФ и Украиной сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — сказал Песков журналистам.
Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал высказывание президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что переговоры о мире в украинском конфликте сейчас вести нельзя.
Он добавил, что для мирных переговоров необходима «политическая воля и готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».
Напомним, Кремль отказался от посредничества Ватикана в переговорах с Украиной.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины».korrespondent.net