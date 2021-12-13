Крепшта: для проведения санкций в жизнь нужен координационный центр

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Для проведения в жизнь международных экономических санкций и санкций, введенных отдельными государствами, нужен один координационный центр, говорит член правления Банка Литвы (центробанк). По словам Симонаса Крепшты, такой центр мог бы объединить все государственные институции и помочь избежать затруднительных ситуаций.

«Вопрос проведения санкций в жизнь в Литве довольно затруднительный, у нас много институций, которые участвуют в этом процессе, и нужен один координационный центр, который облегчил бы деятельность как официальных институций, так и частных учреждений, и ответил бы на многие вопросы, что возникают у участников финансовых рынков и предприятий», — сказал Крепшта.

По его словам, санкции Европейского союза и ООН в Литве вступают в силу автоматически и вопросов не возникает ни у участников финансового рынка, ни у других учреждений. Однако санкции США или других государств автоматически в Литве в силу не вступают, для этого нужны дополнительные правовые акты.