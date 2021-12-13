Крепшта: для проведения санкций в жизнь нужен координационный центр

Для проведения в жизнь международных экономических санкций и санкций, введенных отдельными государствами, нужен один координационный центр, говорит член правления Банка Литвы (центробанк). По словам Симонаса Крепшты, такой центр мог бы объединить все государственные институции и помочь избежать затруднительных ситуаций.
«Вопрос проведения санкций в жизнь в Литве довольно затруднительный, у нас много институций, которые участвуют в этом процессе, и нужен один координационный центр, который облегчил бы деятельность как официальных институций, так и частных учреждений, и ответил бы на многие вопросы, что возникают у участников финансовых рынков и предприятий», — сказал Крепшта.
По его словам, санкции Европейского союза и ООН в Литве вступают в силу автоматически и вопросов не возникает ни у участников финансового рынка, ни у других учреждений. Однако санкции США или других государств автоматически в Литве в силу не вступают, для этого нужны дополнительные правовые акты.
«В этом отношении банки или финтех-предприятия в каком-то смысле находятся в исключительном положении, потому что подавляющее большинство их выполняют санкции США, даже если они де-юре и не действуют в Литве», — сказал Крепшта.
«И банки, и финтех-предприятия ответственно относятся к превенции отмывания денег, и для них также очень важно сохранить добрую репутацию, потому что определенные нарушения в связи с санкциями США чреваты для них тем, что долларовые расчеты и отношения с другими европейскими и мировыми банками могут оказаться ограничены», — сказал он.
После того, как 8 декабря вступили в силу санкции США для одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений — «Беларуськалий», их транзит через Литву не прекратился.
Из-за этой ситуации прошения об отставке уже подали премьеру министры транспорта и иностранных дел Марюс Скуодис и Габриэлюс Ландсбергис.