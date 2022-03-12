Крепшта: финансовые санкции для России уравнивают ее с Северной Кореей

Объемы санкций, введенных западными странами в отношении России из-за войны в Украине, уравнивают Россию с Северной Кореей, говорит член правления Банка Литвы (БЛ, центробанк) Симонас Крепшта. Он не раскрывает, сколько попавших под санкции лиц и что за имущество у них в Литве, однако уверяет, что его немного.
«Объем санкций, примененных к России за предпринятую агрессию, беспрецедентен, по определенным индексам Россия сейчас финансово и экономически находится под санкциями в большей степени, чем такие государства, как Венесуэла иди Северная Корея», — сказал Крепшта журналистам.
Он не стал комментировать, сколько попавших под санкции лиц в Литве и что за имущество у них в Литве, подчеркнув, что связи финансовых учреждений Литвы с Россией «малы и они сходят на нет».
«Такой ситуации, как в Соединенном Королевстве или в других странах, где много имущества попавших под санкции лиц, у нас в Литве точно нет. Связи финансовых учреждений Литвы с Россией малы и сходят на нет, поэтому у нас нет чересчур больших рисков», — сказал член правления БЛ.
По словам Крепшты, хотя конкретных сигналов не поступало, потенциальным каналом для обхода санкций являются криптовалюты, поэтому рассматривается вопроса о необходимости ужесточения регламентирующих эту деятельность законов.
Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас во вторник сказал BNS, что Сейм намерен ужесточить регулирование рынка криптовалют, а предусматривающие это изменения в законах будут внесены в парламент уже на весенней сессии.
По его словам, санкции в Литве применены к пяти российским и белорусским предприятиям и одному физическому лицу, а общая сумма принадлежащих им замороженных средств составляет 650 тыс. евро, 3 тыс. долларов США и 520 тыс. российских рублей.
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