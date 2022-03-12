Крепшта: финансовые санкции для России уравнивают ее с Северной Кореей

Фото BNS/ Julius Kalinskas

Объемы санкций, введенных западными странами в отношении России из-за войны в Украине, уравнивают Россию с Северной Кореей, говорит член правления Банка Литвы (БЛ, центробанк) Симонас Крепшта. Он не раскрывает, сколько попавших под санкции лиц и что за имущество у них в Литве, однако уверяет, что его немного.

«Объем санкций, примененных к России за предпринятую агрессию, беспрецедентен, по определенным индексам Россия сейчас финансово и экономически находится под санкциями в большей степени, чем такие государства, как Венесуэла иди Северная Корея», — сказал Крепшта журналистам.

Он не стал комментировать, сколько попавших под санкции лиц в Литве и что за имущество у них в Литве, подчеркнув, что связи финансовых учреждений Литвы с Россией «малы и они сходят на нет».