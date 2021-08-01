Криминальные тропы нелегалов

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

На литовско-белорусской границе не сокращается поток нелегальных мигрантов. В Литве из-за наплыва мигрантов введена экстремальная ситуация.

Литовские должностные лица указывают, что наплыв мигрантов через границу осуществляется при попустительстве белорусских пограничников. Взаимные обвинения и факты попадают в средства массовой информации. Так, соседняя Беларусь на минувшей неделе продемонстрировала видео, на котором мигранты, по их словам, были выведены на литовско-белорусскую границу и от них потребовали покинуть территорию Литвы, кем-то даже была открыта стрельба поверх голов. Среди пострадавших — беременная женщина.

В минувший четверг Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ) сообщила, что двоих детей нелегальных мигрантов увезли в реанимацию, после того, как они с родителями перешли границу Беларуси и Литвы.

Утром того дня пограничники Кабеляйской заставы задержали в Варенском районе 11 граждан Ирака и 4 граждан России (чеченцев). «Всех иностранцев доставили на заставу. Взрослые мигранты сообщили, что их дети плохо себя чувствуют. Дети были вялыми, не могли общаться. Пограничники вызвали скорую. Врачи увезли детей в Алитусскую больницу и поместили в реанимацию», – сказано в сообщении СОГГ. Родители детей рассказали пограничникам, что сопровождавшие их до границы люди в масках дали детям по две таблетки. После этого мигранты перешли границу Литвы. Таблетки якобы были успокоительным препаратом. Еще таблетки дали родителям, чтобы дети приняли их уже на территории Литвы. Пограничники передали лекарство врачам.

Уже в субботу сообщили, что двое попавших в реанимацию Алитусской больницы детей нелегальных мигрантов в скором времени будут переданы родителям. По словам представителя СОГГ Гедрюса Мишутиса, ведется расследование по факту возможного отравления лекарственными препаратами по неосторожности. Как предполагают литовские медики, детям, скорее всего, дали психотропный препарат.

В Литве сострадание к нелегалам сменяется тревогой и чувством потенциальной опасности. Литовские СМИ в последние недели регулярно сообщают то о беспорядках в лагере для беженцев, то об отказе мигрантов от выполнения условий содержания, от предлагаемого им питания. Так, повар сельской столовой, которая организует питание мигрантов, рассказала, что в полученных назад термосах находили мочу и даже экскременты. Таким был ответ на предлагаемую еду. Молодые люди требовали чипсов и копченых куриных крылышек, а лучше всего — кока-колу с гамбургерами. «Hamburger!», — кричали они, когда им привозили пельмени ручной работы.

В такой ситуации неудивительно, что не утихают протесты против размещения мигрантов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ