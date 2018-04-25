Криминальный «туризм»

Фото policija.lt

Вильнюсская полиция задержала подозреваемых в кражах «туристов» – цыган из Украины: пять женщин (1959, 1968, 1976, 1989 и 1970 г.р.) и мужчину (1984 г.р.). Их задержали 28 октября, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что 24 октября в 12 ч. в Укмярге во двор дома женщины (1942 г.р.) вошли три женщины, которые попросили воды для ребенка. Хозяйка принесла воды, поговорила с женщинами, а когда вернулась домой, обнаружила, что пропали 10 000 евро. Задержать подозреваемых сразу не удалось.

26 октября в 14 ч. в деревне Сорок татар во двор дома мужчины приехал автомобиль Opel с польскими номерами. Из него вышли шесть женщин и мужчина, которые пытались попасть в дом, разыграв эпилептический припадок, но у них ничего не вышло.

Полицейские решили, что оба эти случая связаны. Они собрали необходимую информацию и выяснили место нахождения подозреваемых. Выяснилось, что «гости» из Украины арендовали в Старом городе Вильнюса 3-этажную квартиру и платили за нее 100 евро в сутки. Во время обыска полиция изъяла ценные для следствия вещи и, предположительно , марихуану. Криминалисты подоспели вовремя, так как «туристы» собирались уехать. Начато расследование, суд будут просить назначить подозреваемым меру пресечения в виде ареста.

Полиция просит возможных пострадавших от этих лиц звонить по номеру 8 70065 372.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ