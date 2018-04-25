Спорт

Криштиану Роналду сыграет матч в Литве

Photo by Jan S0L0 on Trendhype / CC BY-SA

Сборная Португалии привезет в Вильнюс своих сильнейших футболистов, включая суперзвезду туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Об этом в твиттере сообщила футбольная федерация страны.

Португальцы встретятся с нашими соотечественниками 10 сентября на стадионе LFF в Вильнюсе. Желание литовцев увидеть К. Роналду и других звезд футболы было настолько велико, что все билеты были выкуплены несколько месяцев назад.

Помимо К.Роналду в Вильнюсе можно будет увидеть таких игроков, как полузащитника «Манчестер Сити» Бернардо Силву или звезду мадридского «Атлетико» Жоау Феликса.

l24.lt

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