Критерии пенсионных систем

По словам Т. Гудайтиса, в Голландии, которая славится чрезвычайно высокими пенсиями, доля пенсий, выплачиваемых государством, составляет около 20% предыдущей зарплаты. Однако итоговое пособие, которое получает житель этой страны на пенсии, составляет в среднем около 90% ранее имевшегося дохода, а большая его часть состоит из накопленных в частном порядке средств.

Работодатели вносят значительный вклад

В глобальном пенсионном индексе, составленном международной компанией «Mercer», среди 43 стран лучшая пенсионная система в Исландии.

Согласно анализу пенсионных систем, базовая пенсия, выплачиваемая государством в этой стране, составляет около 10% от средней зарплаты, а надбавка за заработанный стаж может составлять до 15% пенсионной части. В то же время оставшиеся 70% обеспечиваются за счет выплат профессиональных пенсионных фондов, в которые должны вносить взносы как работник, так и работодатель. Исландцы отдают до 4% от зарплаты в профессиональные пенсионные фонды, а работодатели вносят еще 6 процентов. В течение всего периода накопления эти средства инвестируются.

«В Исландии, как и в Литве, при частных сбережениях применяются налоговые льготы. Если доля взноса работника не превышает 4%, эти средства не облагаются подоходным налогом, также не облагаются налогом инвестиционные доходы пенсионных фондов», — отметил представитель Swedbank.

С 2000 г. в Исландии существуют добровольные пенсионные фонды, в которые могут перечислять взносы как работники, так и их работодатели. Сумма активов, накопленных в пенсионных фондах, в 2021 году составляла 190% по сравнению с ВВП этой страны. В пенсионных фондах на одного взрослого исландца в среднем приходилось около 160 000 тыс. евро.

Пенсионные фонды

Сравнение показывает, что в Дании и Нидерландах сотрудничество между работодателями и жителями также является важным фактором. В отличие от Исландии, работодатели в Нидерландах не обязаны платить взносы в частные пенсионные фонды за своих сотрудников, но, несмотря на это, около 90% платят.

В Дании, как и в Исландии, вклад работодателя в частные фонды обычно выше, чем взнос работника, — работодатель обычно платит около двух третей взноса.

«Дополнительное накопление на будущее для датчан окупается— накопленные финансовые активы одного жителя Дании старше 15 лет составляют в среднем около 175 тысяч евро, голландцы находятся на втором месте по этому показателю среди стран ЕС. Большую часть накопленных финансовых активов составляют средства пенсионных фондов», — отмечает Т. Гудайтис.

В своем отчете о пенсиях Mercer выделяет несколько критериев хорошей пенсионной системы, в том числе обеспечение базовой пенсии, широкое участие трудоспособного населения в частных накоплениях (около 80% населения трудоспособного возраста), относительно высокие накопленные активы — 100% от ВВП и прочее.

По словам Т. Гудайтиса, условия накопления частной пенсии в Литве схожи, а в некоторых отношениях даже лучше, чем в других западных странах. Чтобы воспользоваться этим, необходимо более активное и широкое участие самих работников и их работодателей.