Кривая коронавируса в Литве замедляется, есть признаки стабилизации

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Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашколене заявила, что рост новых случаев коронавируса в стране начинает замедляться, есть признаки того, что ситуация постепенно стабилизируется, хотя и остается сложной.

«Ситуация остается сложной и эпидемиологически неблагоприятной (…), но рост количества новых заболеваний уже не такой интенсивный, как был несколько недель назад, когда он увеличивался чуть ли не в два-три раза ежедневно», – сказала Л. Ашоклене в понедельник в интервью радиостанции LRT.

«Есть признаки того, что ситуация стабилизируется и нужно немного времени для того, чтобы показатели начали снижаться», – сказала эпидемиолог.