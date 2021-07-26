Кризис миграции: Австрия усиливает границу

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Правительство Австрии приняло решение направить к государственной границе около 400 военных в рамках операции по борьбе с потоком нелегальных мигрантов. С таким заявлением выступили глава МВД страны Карл Нехаммер и министр обороны Клаудиа Таннер, сообщает телеканал ORF.

В то же время Нехаммер уточнил, что число нелегальных мигрантов в последнее время особенно увеличилось на австрийско-венгерской границе. В связи с этим он заявил, что политика Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам провалилась.

По данным телеканала, за 2020 год при попытке незаконно пересечь границу в Австрии задержали 22 тысячи человек, тогда как за первое полугодие 2021-го — уже 16 тысяч.

На сегодняшний день к охране австрийской границы уже привлечены около тысячи военных.

Напомним, ранее в Великобритании зафиксировали рекордное суточное количество нелегальных мигрантов, попавших в страну за сутки, — свыше 430 человек.