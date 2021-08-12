Кризис миграции: Польша усилит охрану на границе с Беларусью

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Польша усилит охрану на границе с Беларусью в связи с увеличением потока нелегальных мигрантов. Об этом заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

«Если речь идет о границе с Беларусью, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось», — сказал Мюллер.

По его словам, поток нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличился в несколько раз. В 2021 году на белорусском участке границы уже задержан 871 нелегальный мигрант, тогда как за весь 2020 год их было 122.