Кризис миграции: Польша усилит охрану на границе с Беларусью

Польша усилит охрану на границе с Беларусью в связи с увеличением потока нелегальных мигрантов. Об этом заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.
«Если речь идет о границе с Беларусью, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось», — сказал Мюллер.
По его словам, поток нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличился в несколько раз. В 2021 году на белорусском участке границы уже задержан 871 нелегальный мигрант, тогда как за весь 2020 год их было 122.
«В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Беларусью», — добавил Мюллер.
При этом пока нет информации относительно того, будет ли Польша строить забор вдоль границы с Беларусью по примеру Литвы.
«Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято», — подытожил представитель правительства.
Напомним, что ранее в Польше пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов. Это рекордное количество нелегалов, остановленных на границе. Наибольшую группу, 85 человек, задержали 8 августа.korrespondent.net