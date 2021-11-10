Кризис миграции: в Украине жестко ответили Германии

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Прежде в Германии высказали предложение разместить в Украине иракских беженцев, пытающихся попасть в ЕС.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил немецкому парламентарию Нильсу Шмидту на инициативу разместить в Украине иракских беженцев, пытающихся проникнуть в ЕС с территории Беларуси. Об этом он заявил в среду, 10 ноября.

«У нас есть предложение социал-демократам из Германии взять их (беженцев) себе домой, по 2, по 3, по 5 человек. С какого перепугу мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать», сказал Данилов.

Как сообщалось, Украина усиливает охрану границы с Беларусью. Органы охраны госграницы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками.