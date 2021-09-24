Кризис поставок: мировой автопром может потерять $210 млрд в 2021 году

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В 2021 году мировой автопром может потерять 210 миллиардов долларов в связи с кризисом поставок. Об этом со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Alixpartners сообщает Reuters.

Как пояснили аналитики, высокие цены, ограниченные поставки стали и пластика, а также дефицит полупроводников вынуждают компании сокращать производство. Согласно прогнозу экспертов, из-за этого в мире могут не выпустить порядка 7,7 миллиона машин.

Кроме того, по данным компании IHS Markit, мировой рынок автомобилей в 2021 году уже лишился более семи миллионов машин из-за дефицита микрочипов. Как ожидают аналитики, к концу года будет произведено 75,8 миллиона автомобилей, а в 2022 году производство сократится на 8,45 миллиона автомобилей и составит 82,6 миллиона, предполагают эксперты.