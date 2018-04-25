Кризис — повод для шага вперед, говорит Г.Науседа по случаю 100-летия Учредительного сейма

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Любой кризис — это прекрасный повод для большого шага вперед, говорит президент Литвы Гитанас Науседа в связи со столетием Учредительного сейма.

«В поисках предпосылок для нового качественного рывка государства вперед мы можем и должны черпать вдохновение у членов Учредительного сейма. Вместо того, чтобы тонуть в разногласиях, давайте искать нужные Литве решения», — сказал Г. Науседа в сейме в четверг.

«В минуты неизвестности и сомнений давайте чаще опираться на рассказы, как из хаоса Первой мировой и борьбы за независимость создавался новый порядок, имевший качественные преимущества. Пусть это будет для нас напоминанием, что любой кризис — это прекрасный повод сделать большой шаг вперед», — отметил президент.

Глава государства в своей речи также подчеркнул, что «взять обязательства по демократии сто лет назад означало занять смелую позицию».

«Учредительный сейм, в деятельности которого активно участвовали женщины и представители национальных меньшинств, был смелой иллюстрацией, задававшей цель творческого переустройства тогдашнего общественного устройства, экономики и политики», — сказал Г. Науседа.

«В деятельности Учредительного сейма, как и сегодня, не было недостатка ни в сомнениях, ни в острых разногласиях, иногда даже в деструкции, однако окончательный результат его усилий — закрепление фундамента нового государства — радует нас и по сей день», — подчеркнул президент.

Собравшийся 15 мая 1920 года в Каунасе на свое первое заседание Учредительный сейм провел в жизнь подписанный 16 февраля 1918 года Акт о независимости Литвы — провозгласил Литовское государство демократической республикой.

Учредительный сейм работал до 1922 года, он принял первую постоянную Конституцию Литвы.