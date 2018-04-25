Кризис с коронавирусом вынудил 2,5 миллиона мексиканских школьников бросить учебу

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Кризис коронавируса в Мексике отразился и на учебной системе страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Министерство народного образования сообщило, что из-за пандемии коронавируса в 2019/2020 учебном году около 10 проц (2,5 миллиона) учащихся начальной школы бросили школу. Таким образом, каждый десятый ученик не ходит в школу.

В стране зарегистрировано 52298 смертельных случаев и 480278 случаев инфицирования. Власти Министерства народного образования признали, что в стране нет условий для возвращения учащихся в школы в условиях пандемии. В связи с этим правительство заключило соглашения с частными телеканалами для трансляции занятий с 24 августа. Эта инициатива подверглась резкой критике со стороны учителей, которые считают, что внедрить ее в беднейших районах страны будет крайне сложно.

Все усилия были сосредоточены на стратегии дистанционного обучения, которая не дала ожидаемых результатов в стране, где во многих регионах доступ к интернету ограничен или вовсе отсутствует.

Заместитель министра высшего образования Лучано Конкейро Боркес сказал: «Призыв заключается в том, чтобы никто не оставался позади, приложите огромные усилия, чтобы можно было уменьшить численность отказавшихся от обучения. И мы убеждены, что этот переход к цифровой культуре позволит нам построить новый тип контактов, новый тип сообщества».

Отчет Национального совета по оценке политики социального развития (Coneval) за 2018 год свидетельствует, что из более чем 226000 государственных школ Мексики 2,2 проц вообще не имеют водоснабжения. Кроме того, только в 66,4 проц школ есть условия для соблюдения санитарных норм и 66,1 проц подается электричество. Что касается доступа в интернет, то он есть лишь в 22,7 проц школ.