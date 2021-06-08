Кризис в здравоохранении превратился в кризис доверия – Г. Науседа

«По мере того, как власть демонстрирует неуверенность, мечется, меняет решения, не способна планировать на шаг вперед, растет и нагрузка на общество», – заявил он.

По словам президента, после последнего тяжелого года мы смотрим друг на друга, словно чужие.

«Критические ситуации становятся увеличительным стеклом для наших слабых и сильных сторон. В такие моменты мы ясно видим, в чем мы сильны, и что нам нужно усилить, а зло уже не скрывается – значит, становится уязвимым», – отметил Г. Науседа, призвав руководствоваться мудростью, уважением и созидать.

По словам президента, следует полагаться и на окрепшее, активное гражданское общество.

В завершении сообщения глава государства отметил, что «демократия не высечена в камне», и «ей в любой момент может навредить жажда власти той или иной политической силы».

По словам Г. Науседы, демократию «может выбить из равновесия нарастающая социальная и экономическая напряженность, разочарование людей в справедливости и дефицит солидарности в обществе».

«Однако демократия обладает огромной силой, чтобы противостоять испытываемым трудностям, пробудить общественную энергию и вести вперед», – сказал он.

«Наш народ имеет право требовать ответственности от избранных политиков и общими силами строить сильную, справедливую, «зеленую» и инновационную – нашу общую – Литву всеобщего благосостояния», – отметил Г. Науседа.

Во вторник президент Г. Науседа выступает со своим вторым годовым обращением к сейму.

Обязанность выступать с годовым сообщением предусматривается для президента Конституцией.