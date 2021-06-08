Кризис в здравоохранении превратился в кризис доверия – Г. Науседа

Пандемия коронавируса стала кризисом не только в здравоохранении, но и кризисом доверия, совместного проживания, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Мы видим, что кризис общественного здравоохранения оказал давление не только на экономику, но и на систему образования, а в итоге превратился в кризис сосуществования и доверия. Литовский народ, который отличается своим терпением и выдержкой, стал свидетелем того, как политики вязнут в выборе бесплодных склок и неспособности прислушаться при выборе», – заявил глава государства во вторник в своем втором годовом сообщении в сейме.
«По мере того, как власть демонстрирует неуверенность, мечется, меняет решения, не способна планировать на шаг вперед, растет и нагрузка на общество», – заявил он.
По словам президента, после последнего тяжелого года мы смотрим друг на друга, словно чужие.
«Критические ситуации становятся увеличительным стеклом для наших слабых и сильных сторон. В такие моменты мы ясно видим, в чем мы сильны, и что нам нужно усилить, а зло уже не скрывается – значит, становится уязвимым», – отметил Г. Науседа, призвав руководствоваться мудростью, уважением и созидать.
По словам президента, следует полагаться и на окрепшее, активное гражданское общество.
В завершении сообщения глава государства отметил, что «демократия не высечена в камне», и «ей в любой момент может навредить жажда власти той или иной политической силы».
По словам Г. Науседы, демократию «может выбить из равновесия нарастающая социальная и экономическая напряженность, разочарование людей в справедливости и дефицит солидарности в обществе».
«Однако демократия обладает огромной силой, чтобы противостоять испытываемым трудностям, пробудить общественную энергию и вести вперед», – сказал он.
«Наш народ имеет право требовать ответственности от избранных политиков и общими силами строить сильную, справедливую, «зеленую» и инновационную – нашу общую – Литву всеобщего благосостояния», – отметил Г. Науседа.
Во вторник президент Г. Науседа выступает со своим вторым годовым обращением к сейму.
Обязанность выступать с годовым сообщением предусматривается для президента Конституцией.