«Кругосветное путешествие» Сергея Евтухова

Новый проект носит название «Кругосветное путешествие вокруг Этны» – в честь знаменитого действующего вулкана на Сицилии. Художник приглашает принять участие в нем всех желающих – это может быть дружеский совет, полезная информация или что-то другое. Почему такое название, спросите вы.

«Совсем недавно я обнаружил, – говорит С. Евтухов, – что практически вокруг этого вулкана на восточном побережье итальянского острова Сицилия ходит ретропоезд. Его маршрут равен 111 км, и предназначен он в первую очередь для туристов. В течение трех часов пассажиры могут увидеть удивительной красоты пейзажи. Узкоколейка вокруг Этны объединяет городки этой части Сицилии с «большой» землей. И в то же время они достаточно автономны, что тоже накладывает свой отпечаток на жизнь там. И все они вдобавок обращены одной из сторон к Этне – живому вулкану. Это просто уникальная зона, уникальная творческая площадка. Осталось только ее оформить, наполнив современным содержанием, конечно, не навредив ландшафту».

Например, на одной из станций можно открыть выставку-музей художника. Или еще какие-то выставочные пространства, которые могут быть построены по модульному принципу. Один объект включает в себя апартаменты и выставочный блок, который буквально «въезжает» в жилую зону. Такие выставочные места могут быть в любом месте, не только на Сицилии.

Визитной карточкой нового проекта стала только что созданная работа художника, так что картина на презентации все-таки присутствовала. На картине изображены герой вангоговских полотен «Почтальон Рулен» и гогеновская «Жена короля» (из Таитянской серии). Таким образом автор объединил персонажей Ван Гога и Гогена в одну картину. Для кругосветного путешествия эта картина как нельзя кстати может стать достойной иллюстрацией. «Почтальон Рулен взялся обучить жену короля езде на велосипеде» – гласит ее название. А так как пейзаж Таити чем-то похож на сицилийский, то лучшей заставки к проекту и не придумать.

«Сам проект по характеру смелый, поэтому и идеи такие смелые», – признается С. Евтухов.

А идей у него еще очень много. Ведь мир такой разнообразный.

Информация «ЛК».