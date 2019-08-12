Круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции

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Издание Express пишет, что власти Венеции запретили круизным лайнерам заходить в исторический центр города.

Решение принято после многолетних жалоб местных жителей, которые требовали запретить заход круизных лайнеров, разрушающих фундаменты домов и полностью занимающих собой каналы. Теперь швартовка судов в городе запрещена.

Мера стала ответом на последний инцидент с круизным лайнером MSC Opera в июне, когда огромное судно столкнулось с небольшим туристическим теплоходом и врезалось в причал. В результате пять человек были ранены.

Издание полагает, что в связи с новыми правилами захода круизных судов, лайнеры начнут швартоваться в удаленных от города портах. В будущем для них построят новый порт, место для которого выберут жители.

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