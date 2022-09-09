Крупнейшее озеро Ирана может полностью высохнуть

Как сообщает Al Arabiya, крупнейшее в Иране озеро Урмия находится под угрозой высыхания. Причиной этому учёные называют климатические изменения.
Как заявили в Министерстве по делам окружающей среды Ирана, чтобы приостановить высыхание солёного водоёма, следует прекратить строительство новых плотин на притоках, питающих озеро.
Озеро Урмия располагается в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Турцией. Оно признано объектом международного значения в соответствии с Конвенцией ООН.tourister.ru