Крупнейшее озеро Ирана может полностью высохнуть

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Как сообщает Al Arabiya, крупнейшее в Иране озеро Урмия находится под угрозой высыхания. Причиной этому учёные называют климатические изменения.

Как заявили в Министерстве по делам окружающей среды Ирана, чтобы приостановить высыхание солёного водоёма, следует прекратить строительство новых плотин на притоках, питающих озеро.