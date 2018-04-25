Крупнейший аквапарк Польши откроют в феврале

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Во второй половине февраля в Польше откроют крупнейший аквапарк страны — Park of Poland. Как сообщает Radio ZET, он станет вторым по величине развлекательным объектом в Европе после Диснейленда.

Парк находится в 40 км от Варшавы, недалеко от трассы S8, в местности Вренча. На объекте будут доступны 32 горки, в том числе самая длинная в Европе — 320 метров. Также в аквапарке можно посетить термальные купальни, бассейны с минеральной водой, с волнами и симулятором сёрфинга, а также комплекс из десяти тематических саун.

Кроме того, в парке предусмотрена зона с массажем, солярием, четырьмя барами и пятью ресторанами. Ещё на территории объекта создали сад с 700 пальмами.

Наша цель — обеспечить развлечениями миллион гостей из Польши и других стран Европы. В Park of Poland мы хотим собрать известные объекты из других центров мира: от классических до экстремальных. Центр будет состоять из аквапарка, отелей, домиков типа бунгало, торгового центра, а также тематических парков, офисных зданий и апартаментов, — говорится на сайте проекта.

Цены билетов в развлекательный центр пока неизвестны. Предполагается, что объект откроют до зимних школьных каникул. В Мазовецком воеводстве они пройдут с 10 по 23 февраля.