Крупнейший автобусный перевозчик Европы объявил об остановке деятельности

Фото eurolines.lt

Как сообщает Euronews, крупнейший автобусный перевозчик Европы Eurolines заявил об остановке деятельности в связи с кризисом, вызванным пандемией.

Компания прекратит работу в течение ближайших двух недель.

Компания Eurolines со штаб-квартирой в Нантере (Франция) работал на рынке автобусных перевозок с 1985 года, являясь одной из старейших международных транспортных компаний. Она предлагала самые недорогие цены для автопутешествий по Европе, соединяя маршрутами почти все европейские страны.

Весной 2019 года компанию купил другой крупный оператор — Fixbus, но из-за пандемии её финансовое положение ухудшилось, несмотря на попытки возобновить рейсы во время кризиса. Так, в июне перевозчик открыл сообщение между Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей, в планах на июль было возобновление поездок в города Украины.

В странах Балтии Eurolines продолжит работу

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

Решение французского суда ликвидировать компанию автобусных перевозок Eurolines никак не влияет на работу перевозчика Eurolines в странах Балтии, рассказал BNS руководитель Eurolines в Балтии Эдмунд Павлов.

Он пояснил, что Eurolines — не единая компания, а организация с базой в Брюсселе. В нескольких странах есть не связанные между собой компании, которые работают под этим брендом. В Литве это компания Kautra, которая обеспечивает услуги и в Латвии.

По словам Павлова, у балтийской Eurolines есть право на использование бренда.

Как сообщило агентство AFP, французская автобусная транспортная компания Eurolines прекратит работу в пятницу, 24 июля, и будет ликвидирована. На рынке автобусных перевозок она просуществовала 35 лет. Компания была выкуплена немецким автобусным перевозчиком «Flixbus» в апреле 2019 года, но из-за пандемии коронавируса ее финансовое положение сильно пошатнулось.