Крупнейший миграционный центр в Европе закрыли в Италии

Фото facebook/Matteo Salvini

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В муниципалитете Минео на Сицилии в Италии официально закрыли центр приема мигрантов, который ранее был самым большим в Европе. Об этом сообщает издание The Local .

Последних жителей центра вывезли оттуда в другой центр в Калабрии на прошлой неделе. Сегодня его торжественно закрыли в присутствии министра внутренних дел Маттео Сальвини, о чем тот написал в Twitter.

Oggi è un bel giorno per la legalità!

Seguitemi, vi porto nell'ormai ex Cara di #Mineo.



🔴 LIVE 👉 https://t.co/NTNNbplimq pic.twitter.com/PTeFnijj5V — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 9, 2019

В Минео в 2014 году размещалось более 4100 человек. Этот приемный центр, бывший жилой комплекс для военных США, теперь охраняется итальянскими войсками. Когда в июне прошлого года к власти пришла партия Сальвини и популистское «Движение 5 звезд», в центре жили 2500 человек.