Крупногабаритные отходы: правила вывоза

Вильнюсцы платят за вывоз мусора, в плату входит и вывоз крупногабаритного мусора — раз в два года бесплатно. Все необходимое вывезут прямо из квартиры. К такому мусору относится не только старая мебель, но и строительный мусор, сантехника, велосипеды, автомобильные кресла и т.д. Бесплатно у жителей берут 8 предметов массой в общей сложности до 200 кг.

Для получения этой услуги необходимо заполнить специальную форму на сайте VASA. Услугой могут пользоваться вильнюсцы, которые своевременно оплатили счет за вывоз мусора. Должники могут претендовать на услуги только после уплаты долга. «Есть и другие способы получения такой услуги — например, бытовую технику бесплатно вывозят разные организации и компании, некоторые магазины, торгующие бытовой техникой. Качественные вещи в рабочем состоянии можно отвезти на площадку DĖK‘UI», – сказал представитель VASA Ромуальдас Амбрашка.

В этом году услугой бесплатного вывоза мусора воспользовались 650 вильнюсцев, в общей сложности вывезено 80 тонн различных отходов. Это в пять раз меньше, чем было собрано на улицах около контейнеров.

Контролеры VASA организуют вывоз крупногабаритного мусора, оставленного во дворах и у контейнеров. Если удается выявить нарушителей, им грозят штрафы. Кроме того, они должны сами позаботиться об утилизации отходов или заплатить за вывоз. VASA напоминает, что штраф за неправильную утилизацию крупногабаритных отходов составляет до 140 евро, а за повторное нарушение — 600 евро.

Услугу вывоза мусора вильнюсцы могут заказать на сайте VASA, по эл. почте (dga@sivasa.lt) или по номеру +370 612 46 476. Ненужную технику и приборы бесплатно вывозят EMP Recycling (www.emp.lt), Žalvaris (www.zalvaris.lt), Atliekų tvarkymo centras (www.atc.lt), Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (www.vaatc.lt/aiksteles/). Качественные вещи, которые еще можно использовать, можно сдать на площадки DĖK‘UI (www.stoteledekui.lt).

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt