Крупные компании Литвы смогут применить альтернативное тестирование

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что правительство в данный момент обсуждает альтернативный метод тестирования на коронавирус, который мог бы применяться в крупных компаниях.
Об этом глава правительства заявила через день после того, как Кабмин выделил помощь для тестирования малому и среднему бизнесу.
«Как раз в эти недели мы обсуждаем и определенные иные методы тестирования, которые бы позволили применять в больших коллективах широкое тестирование накопительным методом, тогда, возможно, думая о крупных компаниях и больших коллективах мы могли бы предложить и другие решения, чтобы работников могли регулярно тестировать. Сейчас попытаемся испытать этот метод в школах», – сказала И. Шимоните в интервью радиостанции LRT.
Премьер утверждает, что работники крупных компаний могли бы тестироваться накопительным методом.
«Накопительный метод применяется в некоторых других странах, это, когда пробы нескольких людей складываются вместе, и если вирус не выявляется, то все хорошо. Если выявляется, то эти люди, которые участвовали в накоплении проб, еще раз тестируются отдельно, чтобы выявить, кто конкретно болеет», – пояснила она.