Крупные компании Литвы смогут применить альтернативное тестирование

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что правительство в данный момент обсуждает альтернативный метод тестирования на коронавирус, который мог бы применяться в крупных компаниях.

Об этом глава правительства заявила через день после того, как Кабмин выделил помощь для тестирования малому и среднему бизнесу.