Крупные торговые сети не будут покупать продукцию латвийской компании Adugs

Крупные торговые сети Литвы: Iki, Rimi, Maxima и Norfa больше не будут покупать продукцию латвийского кондитерского предприятия Adugs, так как руководитель последнего арестован по подозрениям в торговле людьми.
Сейчас имеющиеся в магазинах изделия этого предприятия (печенье и вафли) будут распроданы, а заказы на поставки новых изделий сделаны не будут, пока правоохрана Латвии не примет решение.
«То, что есть в магазинах, будет распродано, но новых заказов мы делать не будем», — сказал BNS пресс-атташе Norfa Дарюс Рилишкис.
«Это уже не первый случай, когда мы вынуждены принимать такое принципиальное решение и прекращать партнерство, однако, пока у нас нет более подробной информации, продолжать совместную работу мы не можем», — сказала для пресс-релиза менеджер торговой сети Iki по коммуникации Вайда Будрене.
В пятницу о таких же намерениях сообщила и торговая сеть Rimi, у которой в Латвии 130 магазинов.
Торговая сеть Maxima, у которой в Латвии 168 магазинов, в пятницу также отозвала заказы на товары Adugs.
Торговая сеть Lidl не торговала продукцией латвийского предприятия.
Полиция Латвии в пятницу задержала по подозрениям в торговле людьми главу правления кондитерского предприятия Adugs Язепа Зукулса, а суд выдал ордер на его арест.
Во время расследования — оно было начато после получения полицией из одного зарубежного посольства в Латвии информации о вероятном принудительном труде на предприятии Adugs – установлено, что на предприятии длительное время эксплуатировались граждане третьих стран, им не платили зарплату, у них забирали паспорта, в их отношении применялось физическое и психологическое насилие.