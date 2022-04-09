KS Holding за 20 млн евро продал центры Kesko Senukai в Вильнюсе и Даугавпилсе

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Финско-литовская компания недвижимости KS Holding уведомила финский инвестиционный фонд Titanium Baltic Real Estate о том, что продала примерно на 20 млн евро два здания в Вильнюсе и Даугавпилсе, в которых работают магазины Kesko Senukai.

Общая стоимость сделок, включая продажу торгового центра Ozols в Риге, составляет 60 млн евро, говорится в сообщении. Ozols в ноябре прошлого года приобрел Titanium Fund более чем за 40 миллионов евро.

Строительство магазина Kesko Senukai площадью 10 тыс. кв.м в Вильнюсе, в микрорайоне Пилайте, было завершено в декабре прошлого года, сейчас здание проходит сертификацию. Его возведение финансировал банк SEB bankas.

50% акции KS Holding принадлежат финскому концерну Kesko, остальные акции принадлежат президенту Kesko Senukai Артурасу Ракаускасу и инвестиционной группе Zabolis ir partneriai.

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