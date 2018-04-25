КС отказался принять жалобу сейма на акцию А. Тапинаса против ИАПЛ

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Конституционный суд (КС) Литвы в четверг из-за несвоевременного обращения отказался принять запрос парламентариев о том, нарушила ли организованная Андрюсом Тапинасом против Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) Закон о выборах в сейм.

КС констатировал, что парламент пропустил предусмотренный в законе 72-часовой срок с момента официального обнародования результатов выборов в сейм.

«КС констатировал, что сейм пропустил предусмотренный в законе максимальный 72-часовой (3-хдневный) срок для подачи такого запроса», — говорится в сообщении КС.

ИАПЛ — СХС утверждает, что обращение не было предпринято своевременно из-за ненадлежащего поведения председателя сейма Виктораса Пранцкетиса, так как он после получения жалобы не созвал заседание парламента.

ИАПЛ — СХС считает, что Закон о выборах в сейм грубо нарушила инициированная шоуменом и общественным деятелем А. Тапинасом кампания, целью которой было то, чтобы партия не прошла в сейм.

Главная избирательная комиссия констатировала, что акций «До свидания, Волдеморт» и издание «До свидания, Вальдемар» были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушал никаких правовых актов, а акция не может быть приравнена к политической кампании.