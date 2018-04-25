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КС отклонил просьбу оппозиции оценить утверждение правительства

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В четверг Конституционный суд (КС) Литвы отклонил просьбу парламентской оппозиции оценить возможные нарушения предусмотренных в Конституции процедур при предоставлении полномочий правительству Саулюса Сквернялиса после президентских выборов в Литве. 

КС огласил, что депутаты привели лишь «абстрактные утверждения противоречивого характера и рассуждения», однако не указали свою позицию и правовые аргументы. 

По мнению КС, парламентарии указали в заявлении, что в Конституции не оговорены процедуры получения полномочий правительством со сменой более половины министры. 

Такую позицию суд назвал противоречивой. 

«Сам по себе аргумент противоречив, поскольку если бы (…) определенный вопрос в Конституции не был оговорен, не было бы ясно, то почему бы сейму не регулировать этот вопрос по собственному усмотрению, и почему установленное им правовое регулирование может противоречить Конституции», – говорится в решении суда.

КС отмечает, что парламентарии, поднимающие вопросы по парламентским процедурам, не представили своей позиции и своего мнению о них, поэтому заявление не может быть рассмотрено.

«Заявление группы членов сейма не соответствует (…) требованию ясного и недвусмысленного изложения позиции заявителя и правовых мотивов, обосновывающих сомнения заявителя в соответствии правового акта (или в его части) Конституции», – говорится в документе.

КС указал, что возвращение заявления не лишает права обращения в КС в общем порядке, когда будут устранены недочеты. 

Согласно Конституции, после президентских выборов С. Сквернялис вернул полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе. 

Позднее при новом утверждении полномочий правительства сейм решил выбрать более короткую процедуру, чем та, которая применяется при утверждении правительственной программы. 

Оппозиционные политики считают, что парламент должен был применить более длительную процедуру с учетом того, что с начала работы этого правительства сменилось более половины министров, а значит, программа должна был утверждаться заново. 

BNS

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