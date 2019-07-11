Кто должен возмещать ущерб?

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Возросшее количество самокатов и велосипедов в Литве порождает двоякое отношение к этому явлению. С одной стороны, замечательно, что все больше людей отказывается от поездок на машине, с другой — это вызывает обеспокоенность тем, что большое количество таких водителей довольно безответственно относится как к своей безопасности, так и к безопасности окружающих. К примеру, еще до начала лета по всей Литве было зафиксировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей электрических скутеров.

Недавно в Вильнюсе, на ул. Жирмуну столкнулись водители электросамокатов, ехавшие по велосипедной дорожке навстречу друг другу. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что один из участников движения не соблюдал правила и не ехал по правой стороне. Другой участник движения был госпитализирован. По этому поводу в прессе возникла дискуссия о том, кто должен возмещать нанесенный ущерб.

В Литве, к сожалению, пока нет традиции одновременно с приобретением скутера или велосипеда приобретать и страховку водительской ответственности, она не является обязательной. В то же время по Гражданскому кодексу можно через суд требовать возмещения ущерба. А для того чтобы можно было это сделать, нужны доказательства, подтверждающие, кто является виновником ДТП.

По словам страховщиков, в случае происшествия надо прежде всего оценить нанесенный ущерб. Если он незначительный, то достаточно сделать фото с места происшествия и в присутствии свидетелей заполнить декларацию. Если же пострадали люди, то также необходимо сделать фото и в обязательном порядке вызвать полицию и скорую помощь.

Специалисты надеются, что на фоне роста числа ДТП с участием велосипедистов и владельцев самокатов возрастет и ответственность участников движения, а значит, страхование гражданской ответственности войдет у них в привычку.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ