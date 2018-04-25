Кто готов поделиться с государством?

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Главный инструмент для повышения доходов государства — налоги и акцизы. Топливо, алкоголь, табак — при покупке этих товаров часть стоимости в виде акциза пополняет государственную казну. Налоговое бремя охватывает всех: бизнес, рядовых жителей.

«Правящие» предложили ввести налог на активы банков. Депутаты правящей коалиции — Союз крестьян и «зеленых» Литвы и Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей — говорят, что этот налог даст казне дополнительные 100 миллионов евро в год, которые можно направить на борьбу с бедностью и социальным отчуждением. С депутатами согласен и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

На минувшей неделе в Cейме было принято к рассмотрению предложение правящих обложить налогом активы банков кредитных уний и прочих долговых учреждений, превышающие 300 млн евро, в связи с этим Ассоциация банков Литвы (АБЛ) заявила, что это предложение противоречит Конституции, сообщает BNS.

Ассоциация утверждает, что такой налог может превратиться в государственную помощь, поскольку его размер дифференцируется по масштабу деятельности участников финансового рынка. Такая помощь, по ее мнению, не согласована с Еврокомиссией.

В обращении Ассоциации банков Литвы к секретариату Сейма и Комитету парламента по бюджету и финансам говорится, что планирующийся налог является порочным, поскольку будет применяться только в отношении части участников рынка.

«Услуги потребительских кредитов предоставляют не только банки или кредитные унии, но и нелицензированные кредиторы, активы которых не достигают установленной в проекте закона налоговой базы в 300 млн евро. Поэтому нелицензированные поставщики кредитных услуг фактически не будут платить этот налог, хотя их кредиты значительно дороже, чем у лицензированных поставщиков услуг кредитования», – отмечается в обращении ассоциации.

Налогообложение банковских активов в Польше привело к уменьшению числа банков, росту процентов на кредиты, стало сложнее получить кредит, утверждает эксперт Ассоциации банков Польши Мариуш Зигеревич, посетивший Литву на минувшей неделе. По словам эксперта, с введением налога стало сложнее брать кредиты, особенно для жилищного строительства.

«Банковский сектор в Польше никогда не выступал против введения налога. Но мы говорим, что структура налога — худшая из возможных. Мы нашли очень мало примеров налогообложения активов», — сказал М. Зигеревич на пресс-конференции, организованной Ассоциацией банков Литвы во вторник.

По его словам, введение налогообложения банковских активов в Польше в 2016 году снизило конкурентоспособность сектора и ослабило самых малых игроков рынка. В настоящее время, по мнению эксперта, крупные банки страны находятся в лучшем положении, поскольку они могут еще больше ограничить свои расходы, сообщает BNS.

«До введения налога у нас в Польше было 38 банков, теперь только 31. После введения налога крупные банки стали еще сильнее, а мелкие ослабли. У нас был очень конкурентоспособный банковский рынок, а теперь имеем группу из восьми крупных банков, которые получают наибольшую прибыль», — подчеркнул М. Зигеревич.

Эксперт считает, что с введением банковского налога в Литве не стоит ждать прихода новых банков. Ведь основная мотивация для нового банка – получить долю рынка и стать прибыльным. Так, в Польше с введением нового налога не было создано ни одного нового банка, так как прибыльность банков настолько низка, что никто не хочет вкладывать деньги.

Между тем лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис отметил, что утверждения представителей банков о том, что после налогообложения банковских активов увеличится стоимость процентов, «высосаны из пальца».

«Мы настроены собрать доходы в бюджет из тех областей, которые минимально затронули бы жителей Литвы. Если не собирать средства через налоги, мы не сможем обеспечить рост доходов и удовлетворить социальные нужды. В Литве налоги одни из самых низких в ЕС. Прибыльность литовских банков в два раза выше, чем средняя прибыльность банковской деятельности в ЕС. Наши разговоры об этом налоге – это обращение к банкам за социальной солидарностью», — сказал Р.Карбаускис радиостанции Žinių radijas.

Галина КУРБАНОВА