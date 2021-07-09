Кто понес убытки

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В отмеченном пандемией 2020 году самый сильный удар был нанесен по турагентствам – 63% их понесли убытки, показывает проведенный Creditinfo Lietuva анализ деятельности предприятий. Наиболее заметное улучшение в прошлом году испытали предприятия торговли, транспорта и обрабатывающей промышленности.

Исследование показало, что за последнее десятилетие убыточно работающих предприятий с каждым годом становилось все меньше – в 2010 году в Литве убыточно работало 50% всех предприятий, а в прошлом году таких было 31%. Однако 2020 год принес части секторов серьезные потрясения – больше всего пострадали турагентства, гостиницы и рестораны, до 42% выросла убыточность и в добывающей промышленности.