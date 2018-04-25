Кто может рассчитывать на отсрочку по платежам?

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил о планировании временной отсрочки коммунальных платежей из-за коронавируса. Об этом он написал в Facebook.

Глава города сообщил, что такая возможность будет у тех, кто в течение вирусного периода потерял работу или источник дохода. Также мэр напомнил, что лучше совершать платежи в электронном виде, а не ходить в банк. Особо нужно позаботиться о том, чтобы электронные платежи смогли совершать пожилые люди.

Р.Шимашюс также отметил, что обсуждается возможность отмены оплаты за детский садик за вирусный период. За частные детские сады муниципалитет призвал выплатить компенсацию в размере около ста евро.

Также, по словам мэра, будут продлены бизнес-лицензии для тех, кто не может перевести своих сотрудников на дистанционную работу. Р.Шимашюс предложил отсрочить и арендную плату для тех, кто не может использовать муниципальные помещения из-за вируса.

Муниципалитет призвал правительство также перенести оплату налога на доходы физических лиц. Кроме того, мэр пообещал по возможности не останавливать производство и строительство, применяя все нужные меры безопасности.

Р.Шимашюс отметил, что все эти меры находятся на стадии планирования, список их пока неполный, а для их утверждения потребуется положительное решение городского совета.

Мэр сообщил, что муниципалитет не может рассчитывать на помощь Министерства здравоохранения в обеспечении города средствами защиты, поэтому придется покупать все самостоятельно.

Мэр отметил, что это «не великая трагедия», однако очень жаль, что информация об этом поступила c опозданием.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt