Кто вы мистер Джонсон?

Две жены, три любовницы, пятеро детей: какой он, новый премьер-министр Великобритании, которому никто не рад.

Бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании, а теперь новый британский премьер-министр Борис Джонсон — евроскептик, русофил, ловелас, начинавший как репортер… Фигура 55-летнего Джонсона вновь оказалась под пристальным вниманием его бывших коллег из отечественных и зарубежных изданий.

Более года назад Борис Джонсон ушел в отставку из-за непреодолимых разногласий с бывшей главой Консервативной партии Великобритании Терезой Мэй по поводу выхода из ЕС, а теперь стал ее преемником на этом посту. Сторонник «жесткого Брекзита», евроскептик Джонсон не раз заявлял, что Лондон может покинуть ЕС без сделки с Брюсселем уже осенью 2019 года. Джонсон известен своими громкими, экстравагантными, а порой и скандальными высказываниями.

При рождении он получил имя Александер Борис де Пфеффель Джонсон, но впоследствии его стали называть просто Борис. Причем Джонсон часто произносит свое имя не типично для англичан и американцев — с ударением на второй слог, то есть «по-русски».

Бэкграунд у Джонсона неслабый: отец занимался политикой и журналистикой, дед защищал права человека в Европейской комиссии, а прадед служил министром иностранных дел в Османской империи. А вот сам Борис больше любил показать характер, а не заниматься политической работой. Еще в колледже его считали самодовольным и недисциплинированным.

После учебы в Оксфорде Джонсон какое-то время работал в The Times, но его уволили из-за того, что в одном из своих репортажей он просто выдумал удобную для него цитату. После этого он трудился в других изданиях и на телевидении, а в 2001 году начал политическую карьеру, продолжив параллельно писать колонки в известные издания.

Джонсон стал членом Палаты общин в правительстве Великобритании и депутатом парламента, но вскоре ему пришлось уйти с руководящего поста — в СМИ появилась информация о внебрачном ребенке Бориса. Про это через какое-то время забыли, и Джонсон снова решил испытать судьбу и баллотировался в мэры Лондона.

Удивительно, но одиозный политик выиграл и даже переизбрался на второй срок. Будучи мэром, Борис не оставил журналистику и продолжил писать свою колонку в The Daily Telegraph, за что ему платили баснословный гонорар — 250 тысяч фунтов в год. Джонсону попытались донести, что это просто неприлично много, но он лишь фыркнул: «Пустяки какие-то». Тут уже британцы обиделись, а СМИ напомнили градоначальнику, что средний годовой заработок обычного англичанина составляет 25 тысяч фунтов (то есть в 10 раз меньше).

Имя Бориса прочно ассоциируется у жителей Лондона с так называемыми «Борис-байками» — именно Джонсон поспособствовал развитию проката велосипедов в столице. Самого политика часто можно было увидеть, разъезжающим по Лондону на двухколесном транспорте. А потом в открытом доступе появилась декларация о расходах мэра — и почему-то там была указана огромная сумма за такси. Британцы снова обиделись — кажется, где-то их надули.

Джонсона называют ловеласом, да и сам он не скрывает, что любит красивых и умных женщин. Что уж тут говорить, если он женился второй раз через 12 дней после развода с первой супругой Аллегрой Оуэн — они познакомились во время учебы в университете, поженились в 1987 году и развелись в 1993-м. Невеста Джонсона, юрист Марина Уилер, между прочим, была уже глубоко беременна. В этом браке, кстати, у Бориса и Марины родилось четверо детей.

В арсенале Бориса также бесформенная прическа, вечно мятые пиджаки, удивительная непунктуальность и любовь к России.

Да, будущий премьер называет себя «русофилом». Правда, это не мешает ему при каждом удобном случае заявить, что Россия движется по неправильному пути. Во время пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Джонсон заявил: «Я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений».

Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет.