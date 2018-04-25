«Кто хочет уничтожить средний класс?»

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Мое предложение корректировать применение размера не облагаемого налогом дохода (ННД) населения получило поддержку в Сейме и одновременно вызвало сопротивление представителей оппозиции – либералов и консерваторов.

Коротко поясню смысл моего предложения. В соответствии с осуществленной в прошлом году налоговой реформой в 2019 году максимальный ННД составляет 300 евро, а в 2020 году он должен увеличиться до 400 евро. В графике, подготовленном Министерством финансов, видно, что по действующему пока закону в следующем году зарплата на руки должна увеличиться на 20 евро или меньше у всех зарабатывающих до 2600 евро. Чем больше заработная плата, тем меньше будет прибавка. Здесь и далее заработная плата представлена в брутто.

Однако правительство, оценив, что в будущем году осуществить увеличение ННД до 400 евро нет финансовых возможностей, предложило, чтобы в 2020 году ННД увеличился только до 350 евро. Это означало бы, что вместо планируемого увеличения на 20 евро те, кто зарабатывает меньше всего, получили бы дополнительно только 10 евро. А зарабатывающие 1000 евро вместо дополнительных 18 евро получили бы тоже 10 евро. Дальше следует, что чем больше человек зарабатывает, тем меньше он теряет. В конце концов, зарабатывающие 2600 евро даже немного выиграли бы. Следовательно, в соответствии с предложенной правительством альтернативой больше всего пострадали люди с наименьшими доходами.

Полагая, что в социальном отношении это несправедливо, я внес свое предложение. Оно основывается на том, что ННД увеличивался бы, как и планировалось, до 400 евро, но потолок его применения в 2020 году опустился бы с 2 средних заработных плат по стране до 1,5 средней заработной платы (СЗП). С внедрением моего предложения выиграли бы люди, получающие наименьший доход, а влияние на государственные финансы было бы таким же, как и в случае осуществления предложения правительства.

Казалось бы, все логично, но почему же возник такой переполох? Почему «правые» стали говорить о мнимом уничтожении среднего класса? А все это возникло из-за нескольких евро, которые не получат те, у кого большой доход. В соответствии с моим предложением люди, зарабатывающие более 1500 евро, получили бы на 2 евро меньше, а больше других «пострадали» бы те, кто зарабатывает 2000 евро, потому что они лишились бы 12 евро. Вот почему так заволновались консерваторы и либералы. Мне кажется, каждый здравомыслящий человек знает ответ на вопрос, кому больше нужны эти 12 евро: тем, кто зарабатывает 2000 евро, или тем, кто зарабатывает 600 евро.

Важно отметить, что в соответствии с моим предложением налоговые льготы не коснулись бы только тех, кто зарабатывает более 2088 евро (1,5 СЗП). Для тех, кто зарабатывает от 1506 до 2088 евро, льгота была бы меньше существующей сейчас, но она все-таки остается, эти люди и впредь платили бы льготный налог на доходы.

Другой важный факт, о котором умалчивают мои оппоненты: какому количеству людей было бы полезно мое предложение. «Правые» громко заявляют, что в связи с предложенным мною подсчетом не облагаемого налогом дохода отрицательное изменение прибыли почувствуют 230 тыс. работающих, но они при этом забыли, что положительное воздействие увидят 811 тыс. людей, которые получат увеличенные доходы, а значит в 3,5 раза больше людей. Я на их стороне.

Когда оппоненты утверждают, что потеря нескольких евро у более обеспеченных людей ведет к уничтожению среднего класса, это, на мой взгляд, прекрасная возможность подискутировать о том, что же такое средний класс. На основании мнений консерваторов я полагаю, что они считают средним классом тех, чья заработная плата составляет не менее 1500 евро.

Исследование, проведенное недавно работниками Swedbank, показало, что к среднему классу себя относят 58 проц. жителей Литвы, которые зарабатывают от 760 до 2028 евро без уплаты налогов. (По моим подсчетам, это составляет от 0,59 до 1,57 средней заработной платы). Следовательно, планка гораздо ниже, чем представляют «правые».

Могу пояснить, почему «правые» ошиблись. Больше всех мое предложение возмутило члена Сейма консерватора Миколаса Маяускаса. Он в Вильнюсе родился, в Вильнюсе вырос, живет в Старом городе столицы. Если бы Литва была только Вильнюс, то консерваторы были бы правы. Опираясь на данные «Содры», в Вильнюсе средняя заработная плата составляет 1490 евро. Больше она только в самоуправлении Неринги – 1693 евро. В основном за счет декларировавших свое место жительства тех же самых вильнюсцев, имеющих жилье для проживания во время отпуска. В то же время наименьшая заработная плата в Калварийском самоуправлении, она составляет 888 евро, что почти в два раза меньше, чем в Неринге. В Вилкавишкском районе 72 проц. людей зарабатывают только до 1100 евро. Все они пострадали бы, если бы при голосовании Сейм не поддержал мою поправку. Зарабатывающих в месяц около 2000 евро в этом районе всего несколько процентов. Это свидетельствует об огромной разнице доходов в разных регионах нашей страны.

Я согласен с тем, что в масштабах Вильнюса доход в 1500 и даже 2000 евро – это довольно средний уровень, но мы живем в Литве, и средние доходы должны оценивать по всей Литве, а не только по Вильнюсу или по уровню проживания в наиболее развитых странах Европы.

По подсчетам экономиста И. Мундейкиса (www.lithuanian-economy.net), из всех обсуждаемых в настоящее время альтернатив неравенство доходов наиболее уменьшилось бы с принятием моего предложения. Это был бы небольшой шаг вперед, шаг к конкретным действиям, к сокращению социального неравенства.

Альгирдас Буткявичюс, член Сейма, экс-премьер Литвы