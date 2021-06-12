Куда поехать летом 2021 года

Во Франции открыты отели, площадки перед ресторанами, а также культурными учреждениями и магазинами, где производится торговля. По всей стране с 21:00 действует комендантский час. Каждому, кто въезжает во Францию из Европы, требуется отрицательный PCR-тест не старше 72 часов. Кроме того, необходимо заполнить декларацию, в которой путешественники должны подтвердить, что у них нет симптомов COVID-19. Пока нет никаких льгот для вакцинированных.

В Испании с 7 июня все полностью вакцинированные лица смогут въезжать в страну без ограничений. На границе возможен контроль документов на вакцинацию или отрицательный тест.

В Греции, помимо археологических памятников и музеев, открыты площадки кафе, баров и таверн. Также действует запрет на ночной выход из гостиниц с 0:30 до 5:00. Желающие въехать в Грецию должны ввести свои данные на веб-сайте https://travel.gov.gr и получить QR-код перед въездом в страну. Кроме того, путешествующие должны показать вакцинацию, завершённую не менее чем за 14 дней до въезда, или отрицательный PCR-тест, проведённый не позднее 72 часов – это также относится к детям в возрасте от 5 лет.

В Италии все районы отнесены к жёлтой зоне; обязательства носить личную маску в общественных местах и соблюдать ночной комендантский час с 23:00 продолжают действовать. Люди также могут посещать театры, музеи и кинотеатры. Любой, кто въезжает в Италию, должен показать отрицательный результат теста, в этом случае карантин не нужен. В Южном Тироле для посещения театров, музеев и открытых бассейнов нужно предъявить удостоверение о вакцинации.

В Швейцарии уже открыты отели, музеи, магазины, театры, кинотеатры, зоопарки и парки развлечений. Любой, кто прибывает на машине, автобусе или поезде, должен только зарегистрироваться в электронном виде; отрицательный тест на коронавирус необходим лишь для авиаперелёта. Тем, кто был вакцинирован, путешествовать будет проще: им не нужно регистрироваться.

В Хорватии полностью вакцинированные, выздоровевшие и прошедшие тестирование люди должны подтвердить свой статус при пересечении границы. Большое количество отелей и частных домов уже доступно на платформах бронирования. В самой стране других льгот для привитых нет.

В Словакии магазины открыты для посетителей при условии соблюдения правил гигиены и дистанции. Заведениям общественного питания разрешено обслуживать посетителей на открытом воздухе. Туристы должны зарегистрироваться онлайн перед въездом в страну и показать отрицательный результат PCR-теста. Кроме того, туристы должны отправиться на 14-дневный карантин, из которого они могут проверить себя самое раннее через восемь дней. Вакцинированные лица могут сократить это время, пройдя PCR-тест сразу же после въезда в страну.

Мальта с 1 июня полностью открыта для международного туризма. Будет снято требование пребывания на пляже в маске. С 1 июля тем, кто был вакцинирован, больше не нужно носить средства защиты, например, в общественных местах. В ресторанах разрешено обслуживать гостей за столиками – внутри и снаружи – до полуночи. После этого заказы доступны только навынос. Работа в барах, кинотеатрах и театрах должна возобновиться 7 июня.

Кипр принимает отдыхающих из большинства стран мира (за исключением Бразилии). Перед въездом в страну туристам необходимо запросить на веб-сайте www.visitcyprus.com специальный Cyprus Flight Pass, который нужно всегда иметь при себе. Для въезда в страну гостям также необходим отрицательный результат PCR-теста не старше 72 часов. В качестве альтернативы посетители должны представить доказательства по крайней мере первой вакцинации, которая должна была быть сделана не позднее, чем за три недели до въезда. Там должен быть представлен только текущий отрицательный экспресс-тест.

В Турции, несмотря на сокращение числа заболевших, по-прежнему существуют ограничения на прогулки в ночное время и в выходные дни. Туристы от этого освобождаются. Любой турист должен показать отрицательный результат PCR-теста вне зависимости от вакцинации.

В Болгарии отдельные отели принимают гостей с конца 2020 года, но многие крупные отели на морских курортах Чёрного моря ещё не возобновили работу. Вакцинированные, проверенные и выздоровевшие от COVID-19 путешественники из стран ЕС, Шенгенской зоны и Балканских стран имеют право посещать Болгарию без обязательного карантина. В Болгарию разрешён въезд без теста детей в возрасте до 5 лет.

Для любителей Рижского взморья сообщим, что в странах Балтии магазины и предприятия общественного питания могут обслуживать гостей лишь на открытом воздухе. Мероприятия в закрытых помещениях по-прежнему возможны лишь в очень ограниченной степени. Любой, кто въезжает в одну из трёх стран из Германии, должен зарегистрироваться. Существует и обязательство помещать гостей в карантин, однако те, у кого доказана вакцинация, и те, кто выздоровел, освобождаются от этого.

В Польше действует десятидневный карантин. Это не относится к путешественникам, предъявившим документ о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19, а также при предъявлении отрицательного результата PCR-тест, но не старше 48 часов.