Куда уплывают миллиарды?

«Никто не совещается с общественностью, куда правящие вкладывают деньги госбюджета. Я сомневаюсь, что многие знают, что в то время, когда малый бизнес барахтается после карантина, молодые семьи и пенсионеры ждут экономических стимулов, правительство планирует потратить миллиарды на новые энергетические проекты, за которыми стоят неприкасаемые, уже потратившие миллионы на строительство терминала сжиженного природного газа, уверяя, что газ подешевеет, — отметил теневой премьер-министр Р. Карбаускис. — А в результате после всех обещаний газ для потребителей стал дороже на 50 процентов».

«В связи с такими показателями СКЗЛ собрал рабочую группу, которая не только опубликует информацию, куда уплывают наши миллиарды, но и внесет предложения о том, как решать проблемы и умерить необузданную жадность некоторых групп интересов. Мы не Швейцария и не какая-либо другая богатая страна. Наш бюджет составляет всего 11 с небольшим миллиардов евро, поэтому они должны служить людям, а не жадной власти и ее окружению», — говорит Р.Карбаускис.

Он напоминает, что в этом году резко растут цены на основные продукты питания. Например, самый дешевый черный хлеб подорожал на 49 процентов, а масло – примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. С 1 июля примерно на 8 процентов подорожало электричество и на 50 процентов — газ, что в дальнейшем будет стимулировать и без того достаточно быстрый рост цен на продукцию, для производства которой необходимы электроэнергия или газ.

Также Р.Карбаускис напомнил, что правительство И.Шимоните недавно приняло решение об увеличении более 300 государственных пошлин, в том числе связанных с ввозом товаров. Такое решение государства неизбежно подтолкнет импортеров к повышению цен и на импортную продукцию, считает лидер партии.

В сообщении отмечается, что теневой кабинет министров также обеспокоен планами правительства И. Шимоните ввести ежегодный налог на загрязнение для всех автомобилей, даже на мало используемые, в дополнение к налогу на регистрацию автомобилей, что, несомненно, коснется малоимущих.

«Учитывая тот факт, что количество безработных и новая волна эмиграции в Литве значительно увеличились во время карантина, объявленного правительством И. Шимоните без оказания необходимой поддержки людям и малому бизнесу, уже сегодня мы призываем правительство адекватно и честно по отношению к народу Литвы оценить последствия пандемии в Литве и воздерживаться от сборов, повышения налогов, введения новых налогов, не повышать цены, регулирование которых является обязанностью государства, стимулировать потребление, что является одним из основных условий устойчивой экономики», — считает Р. Карбаускис.