Кулеба и Лавров проведут встречу в Турции

По его словам, Кулеба и Лавров хотели, чтобы и он принял участие в саммите.

«Мы проведем эту встречу в четверг, 10 марта, и хотим, чтобы она стала переломной. Мы продолжаем наши усилия по прекращению конфликтов и установлению прочного мира в духе доброй воли», — добавил глава МИД Турции.

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