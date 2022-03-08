Кулеба и Лавров проведут встречу в Турции

Главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров 10 марта проведут встречу в турецкой Анталье, сообщает milliyet.com в понедельник, 7 марта.
Также во встрече примет участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Наша цель — как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу», — сказал Чавушоглу.
По его словам, Кулеба и Лавров хотели, чтобы и он принял участие в саммите.
«Мы проведем эту встречу в четверг, 10 марта, и хотим, чтобы она стала переломной. Мы продолжаем наши усилия по прекращению конфликтов и установлению прочного мира в духе доброй воли», — добавил глава МИД Турции.korrespondent.net