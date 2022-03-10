Кулеба: «Российские условия прекращения огня неприемлемы»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по окончании переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выступил с заявлением для прессы. По его словам, Украина добивается прекращения огня и вывода российских войск.

Двумя основными задачами он назвал 24-часовое гуманитарное перемирие и обеспечение коридоров для выхода граждан, в первую очередь – из Мариуполя, где сложилась катастрофическая ситуация.

«Сегодня я услышал, что прекращение огня увязывается российской стороной с выполнением требований президента Путина. Это неприемлемо, и пока российская агрессия продолжается, мы будем защищаться», — заявил Кулеба.