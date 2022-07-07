 Кулинарный хит лета: оладьи

Оладьи – одно из самых популярных блюд, полезное и совсем маленьким едокам, и взрослым. Пекут их круглый год, но летом можно сделать нежные «лепешки» гораздо полезнее, добавляя в них сезонные овощи и фрукты.
Готовить их достаточно просто: овощи или фрукты очистить от кожуры и измельчить на терке, добавить муку, разрыхлитель, яйца, специи. Замесить жидкое тесто и выпекать.
Лучше жарить их на сковороде с антипригарным покрытием с небольшим количеством масла. Чем меньше времени оладьи пробудут на раскаленной сковороде, тем больше витаминов в них сохранится. Альтернативный вариант термической обработки: выложить на смазанный маслом противень оладьи и поставить их в разогретую духовку на 15-20 минут до готовности. Подавать к столу блюдо лучше горячим, в качестве соуса использовать сметану или простоквашу с зеленью. А фруктовые лучше закусывать медом или вареньем.
Кабачковые
Кабачок – 2 шт., яйца – 2 шт., лук – 1 шт., чеснок – 3 зуб., укроп, мука – 2/3 стакана, разрыхлитель (сода) – ½ ч.л., масло, перец, соль.
Зеленые
Свежая зелень (шпинат, крапива, салат корн) – 500 г, лук зеленый – 100 г, яйцо – 2 шт., мука – 2 стакана, молоко – 2 стакана, разрыхлитель – 1, 5 ч.л., масло оливковое, соль, перец.
Капустные
Кольраби – 500 г, брюссельская капуста – 500 г, яйцо – 1 шт., мука – 1 стакан, сливочное масло -1 ст. л., сахар, соль.
Овощные
Лук – 1 шт., морковь – 1 шт., чеснок – 2 зуб., кабачок – 1 шт., картофель – 1 шт., сладкий перец — 1 шт., помидор – 1 шт., укроп и базилик, мука – 1,5 стакана, яйцо – 2 шт., соль, перец, оливковое масло.
Грушево-яблочные
Фрукты (груши, банан, яблоко) – 600 г, молоко – 1 ст., масло растительное, молоко сухое – 25 г, яйцо -1 шт., корица, сахар по вкусу.
Клубничные
Кефир – 1 ст., яйца – 2 шт., сахар – 1 ст.л., мука – 1 ст., масло сливочное, клубника – 1 ст., соль, сода – 0,3 ч.л.
Три соуса к овощным оладьям
* Белую и зеленую часть лука-порея нашинковать, мягкий сыр охладить, натереть на средней терке, добавить к порею, влить сливки, добавить соль по вкусу. Как только сыр расплавится, убрать соус с плиты.
*100 г зернистого творога, 2-3 ст. л. сметаны, 2-3 маринованных корнишона, 1 небольшой пучок укропа, свежемолотый черный перец, соль взбить миксером до однородной консистенции.
*100 г брынзы, 8 ст. л. молока, растительное масло (2 ст. л.), перец чили – 1 шт., чеснок – 1 зуб, зелень ( 1 пучок). Ингредиенты измельчить в блендере до однородной массы.