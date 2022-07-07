 Кулинарный хит лета: оладьи

Оладьи – одно из самых популярных блюд, полезное и совсем маленьким едокам, и взрослым. Пекут их круглый год, но летом можно сделать нежные «лепешки» гораздо полезнее, добавляя в них сезонные овощи и фрукты.

Готовить их достаточно просто: овощи или фрукты очистить от кожуры и измельчить на терке, добавить муку, разрыхлитель, яйца, специи. Замесить жидкое тесто и выпекать.