Культура – на голодном пайке

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Социал-демократы предлагают предусмотреть в государственном бюджете дополнительно 5 млн евро для зарплат работникам культуры и искусства, работающим в самоуправлениях. Член Сейма Раминта Поповене, зарегистрировавшая предложение для проекта бюджета, говорит, что зарплата работников культуры и искусства в общественном секторе остается одной из самых маленьких, сообщает BNS.

«Средняя заработная плата в прошлом году составляла около 580 евро на руки, а зарплата работающих в самоуправлениях еще меньше. Если сравним Литву с другими странами Евросоюза, то меньшую зарплату получают работники культуры только в Болгарии и Румынии. В этом секторе специалистов становится все меньше, кроме того, трудно привлечь к работе людей из регионов, отдаленных от больших городов», — утверждает Р. Поповене, член фракции Социал-демократической партии Литвы.

По ее словам, оценка проекта бюджета показывает, что часть планируемого увеличения заработной платы переносится на плечи самоуправлений.

«Правящие повторяют, что культура — это самое важное. Работникам этого сектора обещали, что ежегодно на выплату заработной платы будет выделяться дополнительно 5 млн евро. Но свое слово правящие не держат. Думаю, что данные обязательства должны найти отражение в проекте бюджета», — считает Р. Поповене.

В секторе культуры работают 23 тыс. человек. Немногим более половины (14,5 тыс.) служат в учреждениях общественного сектора (в учреждениях культуры, подведомственных Министерству культуры, работают 5,1 тыс., в учреждениях самоуправлений — 6,9 тыс., в библиотеках школ и в других ведомственных учреждениях культуры — 2,5 тыс.).

Заработная плата работников учреждений культуры самоуправлений меньше заработной платы работающих в государственных учреждениях. Средняя заработная плата работников культуры и искусства в разных самоуправлениях до уплаты налогов значительно отличается – от 473 евро до 826 евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ