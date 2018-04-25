  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Либерализация электроснабжения: что ждет потребителей?

Подробнее...
default image
Культура – на голодном пайке

Подробнее...
default image
Государство благосостояния и социальный диалог

Подробнее...
default image
В Европарламенте – о судьбе русских СМИ в странах Балтии и Украине

Подробнее...
default image
Китай: действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

Подробнее...
default image
Протестующие водители грузовиков: работодатели могут платить больше

Подробнее...
default image
В Латвии электронные деньги объявят вне закона

Подробнее...
default image
В.Зеленский услышал сигнал Литвы о БелАЭС, но о решениях не говорит

Подробнее...
default image
Аварийно остановлена работа Achema, произошел выброс загрязнений

Подробнее...
default image
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Подробнее...
default image
В США мексиканских наркодилеров приравняют к террористам

Подробнее...
default image
Г.Науседа желает В.Зеленскому не идти на уступки на переговорах

Подробнее...
default image
Г.Науседа: необходимо преобразовать механизм формирования бюджета

Подробнее...
default image
Грузия впервые стала страной-председателем в Совете Европы

Подробнее...
default image
После вето Турции на планы обороны Г.Науседа надеется, что НАТО найдет решения

Подробнее...
default image
Германия поддерживает подход Литвы к безопасности ОАЭС

Подробнее...
default image
Польша вывезла из Британии 100 тонн своего золота

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс надеется, что Турция не заблокирует планы обороны Балтии

Подробнее...
default image
Украина и Эстония усилят совместное сотрудничество

Подробнее...
default image
Бизнес предлагает латать бюджетные дыры привлечением новых инвесторов

Подробнее...
TOP,Перекресток мнений

Культура – на голодном пайке

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Социал-демократы предлагают предусмотреть в государственном бюджете дополнительно 5 млн евро для зарплат работникам культуры и искусства, работающим в самоуправлениях. Член Сейма Раминта Поповене, зарегистрировавшая предложение для проекта бюджета, говорит, что зарплата работников культуры и искусства в общественном секторе остается одной из самых маленьких, сообщает BNS.

«Средняя заработная плата в прошлом году составляла около 580 евро на руки, а зарплата работающих в самоуправлениях еще меньше. Если сравним Литву с другими странами Евросоюза, то меньшую зарплату получают работники культуры только в Болгарии и Румынии. В этом секторе специалистов становится все меньше, кроме того, трудно привлечь к работе людей из регионов, отдаленных от больших городов», — утверждает Р. Поповене, член фракции Социал-демократической партии Литвы.

По ее словам, оценка проекта бюджета показывает, что часть планируемого увеличения заработной платы переносится на плечи самоуправлений.

«Правящие повторяют, что культура — это самое важное. Работникам этого сектора обещали, что ежегодно на выплату заработной платы будет выделяться дополнительно 5 млн евро. Но свое слово правящие не держат. Думаю, что данные обязательства должны найти отражение в проекте бюджета», — считает Р. Поповене.

В секторе культуры работают 23 тыс. человек. Немногим более половины (14,5 тыс.) служат в учреждениях общественного сектора (в учреждениях культуры, подведомственных Министерству культуры, работают 5,1 тыс., в учреждениях самоуправлений — 6,9 тыс., в библиотеках школ и в других ведомственных учреждениях культуры — 2,5 тыс.).

Заработная плата работников учреждений культуры самоуправлений меньше заработной платы работающих в государственных учреждениях. Средняя заработная плата работников культуры и искусства в разных самоуправлениях до уплаты налогов значительно отличается – от 473 евро до 826 евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600