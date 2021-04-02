Культура поможет пережить карантин

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис говорит, что при возобновлении мероприятий прежде всего намечается разрешить открыться театрам, филармониям и камерным пространствам, а крупные мероприятия до лета точно проходить не будут.

По словам министра, правительство пока не установило конкретные даты, это будет обсуждаться после Пасхи.

«Здесь нужно подходить взвешенно и начинать открывать то, где меньше всего риска, – театры, филармонии, какие-то камерные пространства, это будет своеобразный тест», – сказал министр радио LRT.

Несколько дней назад был предпринят эксперимент в Барселоне, где на концерте присутствовали 5 тысяч человек. Перед мероприятием все участники прошли тесты на антигены, во время концерта зрители были в респираторах FPP2.

«Мы видим примеры проведения концертов в качестве эксперимента. Я не говорю, что у нас этого не может быть, но хотелось бы, чтобы мы взвешенно, шаг за шагом продвигались к послаблению мер, не обращая ситуацию с вирусом вспять, когда снова понадобилось бы говорить о закрытии чего-то», – сказал С. Кайрис.

Тем временем президент Литвы считает, что, делая послабления в карантине, власти Литвы слишком поздно открыли учреждения просвещения и культуры. Кроме того, он отмечает недостаток гибкости в плане разрешения организовывать мероприятия.

«Не хочу вспоминать недавние события, которые вызвали большой резонанс в обществе, скажу по сути. Учреждения культуры, просвещения мы открыли слишком поздно, и теперь нам следует делать все, чтобы, соблюдая меры предосторожности, разрешить мероприятия, которые для каждого человека, его самочувствия бесконечно важны», – сказал президент в интервью BNS.

Он отметил, что возможность участвовать в культурной жизни поможет людям выдержать трудности карантина.

«Карантин должен быть жестче, но он не должен провоцировать на действия, которые являются демонстрацией определенного игнорирования установленных требований, напротив – искать творческие решения, которые продемонстрировали бы, что, соблюдая требования безопасности, можно добиться, чтобы болезнь не распространялась, а событие состоялось, и все мы будем счастливы», – сказал Гитанас Науседа.

По его словам, при принятии решений нужно действовать гибко и смотреть на конкретные случаи и ответственность организаторов мероприятий.

«Может быть, таким образом мы сможем распространять этот опыт на другие сферы, создать условия для наших людей чувствовать себя спокойнее, увереннее и пережить оставшиеся несколько месяцев, которые будут довольно сложными, возможно, не до победного конца, но все же до определенного расслабления или возможности вздохнуть свободнее», – отметил президент.

Правительство сейчас сделало послабления в условиях карантина, разрешив открыться учреждениям культуры, однако организация мероприятий еще запрещена.

В минувшие выходные большой резонанс в обществе вызвала церемония музыкальных награждений M.A.M.A, которая прошла в Каунасе. В общественном пространстве уже во время трансляции возникло возмущение, почему не соблюдаются правила карантина, участники церемонии без масок и не держат дистанцию. Некоторые назвали это мероприятие «пиром во время чумы».

Организаторы утверждали, что на мероприятии не было ни одного постороннего человека, все участники перед награждениями прошли тесты на COVID-19, а персонал был в масках.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ