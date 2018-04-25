Культурной столицей Италии в 2021 году останется Парма

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В следующем году культурной столицей Италии вновь будет Парма, поскольку городу не удалось реализовать запланированную на 2020 год культурную программу из-за пандемии.

Как сообщают в Национальном агентстве по туризму Италии (ENIT), ожидалось, что в Парме в 2020 году пройдёт более 500 мероприятий, приуроченных к статусу культурной столицы Италии. Эти планы не удалось реализовать, поэтому статус городу продлили на 2021 год.

Парма привлекает туристов массой достопримечательностей, музеев, парков, а также театром и кулинарией — она первой в Италии получила звание «города креативной гастрономии» ЮНЕСКО.

С 2015 года Минкультуры и туризма Италии выбирает культурную столицу — город, который на год становится центром культурной жизни страны. Целью инициативы является продвижение культурного и ландшафтного наследия Италии, а также повышение качества обслуживания туристов. В настоящий момент ведомство выбирает культурную столицу Италии на 2022 год, окончательное решение будет принято в ноябре 2020 года.

При этом в министерстве подчёркивают, что «это не конкурс красоты: мы премируем город, которому удалось разработать самый интересный, самый открытый, инновационный и всеобъемлющий культурный проект». Город-победитель получает один миллион евро на его реализацию.